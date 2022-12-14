Кабинет президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси ратифицировал присоединение Египта к созданному Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой Новому банку развития (NDB), который начал функционировать в 2015 году в Шанхае. Оттуда банк финансирует проекты инфраструктуры и устойчивого развития в таких областях, как энергетика, транспорт, водоснабжение, связь и здравоохранение.

Над этой новостью Западу придётся задуматься, хоть он, вкупе с Вашингтоном, упорно игнорирует новую геополитическую реальность. Там не считают, что БРИКС может представлять серьезную угрозу экономической мощи G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и США). И не хотят замечать, как резко обострились геополитические и экономические отношения между Востоком и Западом, вызванные спецоперацией России на Украине и последующими санкциями в отношении нашей страны.

А между тем сегодня страны БРИКС – это почти 40% населения мира и более четверти мирового ВВП, отмечает американский Newsweek. При том что между членами этой международной структуры существуют значительные геополитические различия, «их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов за пределами западных рамок продемонстрировала растущую привлекательность за рубежом».

Тут главное – «за пределами западных рамок», которые становятся всё более тесными для государств с растущими перспективами развития. Американский «зелёный Боливар», контролирующий сегодня мировую торговлю и создавший под себя долларовую платёжную сеть, по природе своей не мог «выдержать» чьи-либо, кроме собственных, интересы, что и было главным условием его доминирования. А тут вдруг «БРИКС работает над развитием собственной финансовой инфраструктуры, включая совместную платежную сеть, при этом некоторые государства-члены уже перешли на торговлю в местных валютах, чтобы уменьшить зависимость от доллара США и евро», замечает американец.

Вообще-то, не очень «вдруг» и не какие-то там «некоторые», а крупнейшие экономики Азиатско-Тихоокеанского региона уже согласились использовать механизм двусторонних платежей для дедолларизации.

Банк Индонезии призывает импортеров и экспортеров прекратить платежи в долларах США. Япония, Таиланд, Малайзия, а также Сингапур, Филиппины планируют присоединиться к новой системе. Китай и Россия и вовсе в сентябре подписали соглашение о переходе в расчетах за поставки газа по «Силе Сибири» на рубль и юань в пропорции 50 на 50. А с 18 ноября расчёты за поставку всех энергоресурсов между Россией и Китаем, включая нефть, осуществляются в национальных валютах.

Масштаб торговых операций вне «диктатуры доллара» пока невелик, и в десятке самых востребованных валют мира вы не найдёте ни рубля, ни юаня.

Санкционная паранойя США и их прихвостня ЕС обнажила сермяжную правду о том, кому на самом деле принадлежат ваши долларовые счета за рубежом. А запрет использовать доллары в расчётах для любой страны сегодня и вовсе поставит её экономику на колени, закрывая границы во внешний мир.

Возьмите, например, несчастную Кубу, обреченную США на жалкое прозябание рядом с процветающей Флоридой. Как сообщает кубинская Prensa Latina, президент Мигель Диас-Канель в минувшую пятницу горячо подтвердил заинтересованность Кубы в краткосрочном, средне- и долгосрочном экономическом и социальном развитии со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уже только потому, что это будет прорыв американской экономической, торговой и финансовой блокады, душащей экономику острова уже больше шести десятилетий вопреки международному праву и Уставу ООН. Через ЕАЭС станет возможной разведка и эксплуатация углеводородов, развитие энергетики, биофармацевтической и сталелитейной промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта… И это будет настоящий прорыв, поскольку ЕАЭС в сотрудничестве с БРИКС формируют на базе корзины валют двух объединений новую расчетную единицу. Создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки, объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств-членов ЕАЭС (МИР, Белкарт), лишит доллар доступа к самой быстрорастущей части мирового рынка. Вот почему не только маленькая Куба, а и Алжир, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия проявляют интерес к тому, чтобы присоединиться к BRICS. На фоне гангстерской политики Вашингтона и Брюсселя в отношении России и её международных резервов на 300 миллиардов долларов (из имеющихся 640 миллиардов) столицы всех этих, готовых примкнуть к БРИКС, государства легко могут представить себя на месте Москвы. И если в феврале этого года европейские эксперты только предполагали, что это приведет к краху сложившейся экономической архитектуры мира, то в декабре мы видим начало этого процесса.

Никто не спорит, он не будет быстрым и шумным, но Аргентина и Иран уже подали заявки на вступление в организацию, Египет, Саудовская Аравия и Турция заинтересованы последовать их примеру. Подал заявку на членство в БРИКС Алжир. А всего в последнем саммите БРИКС, в виртуальном формате, приняли участие 18 мировых лидеров, включая Аргентину, Камбоджу, Египет, Эфиопию, Фиджи, Индонезию, Иран, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Сенегал, Таиланд и Узбекистан.

Не надо думать, что все, примкнувшие к БРИКС, немедленно покинут все другие союзы и организации, в которых они состоят – нередко даже вместе со Штатами. Формула сочетания экономической выгоды при полном отсутствии политической зависимости от «учредителя» альянса одна из самых неустойчивых и до недавних пор демонстрировала только «парад намерений», вслед за которым наступал полный штиль. Но именно она становится всё более привлекательной теперь, когда экономическая зависимость государства от американского доллара требует полного подчинения его внешней и внутренней политики Вашингтону. Основанный на этом англосаксонский миропорядок сковал одной цепью не только Европу, в том числе и постсоветскую, но и большинство развивающихся экономик мира. И только возродившийся терпением и трудолюбием Китай дал миру возможность искать иную, не англосаксонскую формулу сосуществования.

При этом зарождающаяся формула объединения гораздо менее жизнеспособна и склонна к распаду именно потому, что не сковывает политически. Она не способна к созданию «единого фронта» в противостоянии кому или чему бы то ни было. Но вот парадокс – в этом и её сила.

Вколачивая собственные шкурные интересы в мировую повестку дня всё дальше за пределы своих традиционных союзников и партнеров по всему миру, Вашингтон сам делает создание нового мирового порядка «не по-вашингтонски» неизбежной частью мировой политики.





