Света на будет: Финская АЭС Олкилуото-3 Не Будет Запущена вовремя | Геоэнергетика Инфо
Света на будет: Финская АЭС Олкилуото-3 Не Будет Запущена вовремя. Геоэнергетика Инфо
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В Финляндии откладывается запуск «Олкилуото-3», самой новой и мощной АЭС в Европе, при этом ожидается, что станция начнет работать в рыночных условиях не раньше февраля. Это увеличит риск отключения электричества в Финляндии и повышения цен до 4 000 € за МВт/час в странах Балтии.
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