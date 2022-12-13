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Круг эксплуатируемых стран расширился

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Товарищ Сталин об актуальном моменте.

"Европейские страны, продолжая эксплуатировать свои колонии, сами попали теперь в финансовое подчинение Америке, ввиду чего, в свою очередь, эксплуатируются и будут эксплуатироваться Америкой. В этом смысле круг главных государств, эксплуатирующих мир в финансовом отношении, сократился до минимума, тогда как круг эксплуатируемых стран расширился". И.В. Сталин. ("XIV съезд ВКП(б)" т.7 стр.269.)" 1925 г.

Не все могут смотреть в завтрашний день. Мало кто может это делать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8029808.html
Метки: 1925, Европа, империализм, история, сталин, США, эксплуатация
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