Круг эксплуатируемых стран расширился
Товарищ Сталин об актуальном моменте.
"Европейские страны, продолжая эксплуатировать свои колонии, сами попали теперь в финансовое подчинение Америке, ввиду чего, в свою очередь, эксплуатируются и будут эксплуатироваться Америкой. В этом смысле круг главных государств, эксплуатирующих мир в финансовом отношении, сократился до минимума, тогда как круг эксплуатируемых стран расширился". И.В. Сталин. ("XIV съезд ВКП(б)" т.7 стр.269.)" 1925 г.
Не все могут смотреть в завтрашний день. Мало кто может это делать.