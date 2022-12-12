Последнее время американские СМИ все чаще отмечают, что для ВСУ холод становится серьезной проблемой. Газета The Washington Post, в частности, сообщает: украинские военные не могут разводить в окопах костры, отчего мерзнут. В этом лично убедилась обозреватель издания Изабель Хур, побывавшая на позиции Нацгвардии Украины в районе Кременной (ЛНР). «Бойцы ВСУ находятся очень близко к российским военным и боятся разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение», и потому спят под открытым небом в пальто», – пишет она.

Может, и действительно – в пальто, так как «доблестные» укровояки без комплексов и готовы ободрать любого соотечественника как липку, если это требуется «для нужд армии». Вместе с тем штатское пальто на солдате вместо униформы может свидетельствовать, что с теплым обмундированием дела в украинском войске обстоят неважнецки. Помнится, во время Великой Отечественной войны так пытались спастись от русских холодов «доблестные» солдаты фюрера, отбирая теплые вещи у населения оккупированных советских территорий.

Сегодня не исключено, что этот печальный опыт придется повторить их наследникам – ВСУ. В Европе с подачи генсека НАТО и обер-дипломата ЕС Борреля уже «поют» о том, что Путин использует мороз как оружие. Наши бывшие «партнеры», очевидно, подзабыли собственную историю.

Газета Newsweek (США) со ссылкой на НКО Mercy Corps прогнозирует, что из-за ударов России по объектам энергетики Украину ждет полное отключение электричества и как следствие худшая зима со времен Второй мировой войны. Нарушается также система управления войсками, что отнюдь не на пользу ВСУ, которые из-за нарушения связи несут дополнительные потери.

Журналисты издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в минувший вторник опубликовали материал, где не только проанализировали ситуацию на Украине, но и сделали некоторые прогнозы противостояния ВС РФ и ВСУ. По мнению авторов статьи, на Украине сейчас наступает переломный момент. С одной стороны, украинская армия исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки из-за рубежа, с другой – проблемы ВСУ усиливают приближающиеся морозы. Не работает ряд критически важных оборонных предприятий, где ремонтировалась и производилась военная техника Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, дефицит электроэнергии в столице сейчас составляет 20%, а по данным Mercy Corps, повреждены уже приблизительно 50% энергосетей Украины, но ситуация в любой момент может измениться к худшему. Это касается не только электричества, но и света, и воды.

Киев еще осенью обратился к западным «союзникам» с просьбой помочь с теплой униформой для ВСУ. Но, как сообщает немецкий журнал Spiegel, НАТО готова предоставить зимнее обмундирование, но не в том объеме, который запрашивает Украина. Аргументы альянс выдвигает серьезные. Во-первых, армии стран НАТО сами испытывают дефицит в зимней экипировке, и альянс может предоставить только половину от того количества обмундирования и утепленных палаток, который запросила Украина. Ее министр обороны Резников в письме генеральному секретарю НАТО Столтенбергу определил потребности армии в зимнем обмундировании в 200 тыс. комплектов. Просьба также включала теплые палатки и другое снаряжение, которое защитит вооруженные силы от низких температур. Брюссель пообещал посодействовать и направил соответствующие запросы в страны-члены НАТО. Вызвались помочь США, Канада, Швеция и Финляндия.

Но на примере альянса еще раз нашла подтверждение старая немецкая поговорка «Jeder ist sich selbst der Nächste», что по-русски может звучать как «Своя рубашка ближе к телу».

Именно в этом смысле характерным для НАТО стало поведение Германии. Министерство обороны ФРГ решительно заявило, что перед тем как снабжать Украину, Берлин должен обеспечить своих солдат теплой одеждой.

В конце ноября ТВ-канал RTVI собрал мнения экспертов о том, как изменится характер боевых действий на Украине в зимних условиях. Министр обороны Великобритании Уоллес, в частности, сказал: «У них (украинцев) есть 300 тысяч единиц снаряжения, которые они получили от международного сообщества для ведения войны в условиях низких температур». При этом, видимо, не учел то обстоятельство, что из-за больших потерь в людях армия Украины обновлялась уже дважды и оба раза забирала в ряды ВСУ тысяч по 200. А, скорее, английский чиновник даже не знал об этом, как и о том, что российские войска практически не пополнялись, а воюют тем же составом, которым начали СВО, но при этом еще и бьют укров.

Стратеги НАТО дефицит зимнего обмундирования в ВСУ объяснили так. Мол, никто не ожидал, что оно понадобится Украине, поэтому инвентаризация не проводилась, а имеющееся обмундирование было подготовлено для армии альянса. В свое время, напомним, и Наполеон, и Гитлер тоже совершили аналогичные просчеты, когда планировали завершение «русской кампании» до зимы. Свое поражение от российской армии они в значительной мере списывали на враждебные действия «генерала Мороза». Но сегодня нехватка теплого обмундирования объясняется еще одним фактором, пожалуй, главным для современного Запада. Оказывается, зимняя военная форма пользуется настолько большим спросом на мировом рынке и стоит так дорого, что часть запасов будет использована для продажи другим государствам. К тому же сами страны НАТО испытывают проблемы с зимним обмундированием и не имеют «лишних» денег на его закупку. В общем, как говаривал известный персонаж американской истории, главарь мафии Аль Капоне, бизнес – и ничего личного: хорошо известно, как нагревают руки на поставках армии западные политики, чиновники и военные чины.

В альянсе объявили, что Киев получит не менее 50% от запрашиваемой суммы на обмундирование, а недостающие зимние комплекты ему придется изыскивать на собственных складах и т.д. Как будто в Брюсселе не в курсе, что киевский режим небезосновательно получил название «черная дыра» именно по причине махинаций с поставками – натовского оружия, боеприпасов, военного снаряжения вплоть до аптечек и сухих пайков…

По данным украинских источников, еще в начале года на складах ВСУ действительно было 300 тыс. комплектов зимнего обмундирования, которое накануне лета было выдано войскам. Ну а там – пыль да зной, да комары и мухи, короче, к нынешней зиме, по официальной версии, укробандеровцы форму… износили.

Французская газета Le Figaro замечает: наступление зимы не положит конец военным действиям на Украине, но затруднит проведение маневров обеими сторонами. Однако польза для России очевидна. Холодная погода поможет сдержать «контрнаступление украинцев», утверждает газета и при этом демонстрирует редкостное знание истории.

По мнению издания, четыре раза наступление зимы помогало России: сначала в борьбе против… монголов, затем против шведов, французов и, наконец, против немцев. Будто «русские» холода морозят только врагов России, и снег метет исключительно в западном направлении.

Le Figaro ставит вопрос: сможет ли зима помочь Москве в очередной раз? И «со знанием дела» сообщает, что на Украине зимние морозы могут достигать −30°, от чего будут страдать исключительно ВСУ.

Однако, по утверждению французского генерала Франсуа Шованси (телеканал LCI), «для украинцев главная опасность не в лютом холоде и не в морозе, а в прекращении помощи Запада. В США некоторые опросы показывают, что не все согласны с продолжением поддержки. В Европе экономические и энергетические проблемы могут также повлиять на оказание помощи. Чтобы получать еще больше нужных ей смертоносных грузов, Украина должна показать, что ее победы зависят от поставок оружия». Иными словами, должна постоянно демонстрировать готовность лечь костьми за интересы Запада. Им-то в «Европах» хорошо. Над ними «не каплет», ничего к ним «не прилетает». При этом украинцы стоят насмерть. Они ведь тоже в большинстве своем – русские, правда, с перевернутым сознанием.

Зима «может негативно сказаться на поддержке людей, участвующих в конфликте», – предупреждает французский эксперт Эдуард Жолли. Естественно, так и будет, если сам министр обороны США Ллойд Остин, выступая на Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, заметил, что Украине грозит «суровая зима». Он похвалил украинских военных за их «героические усилия» против России, но предупредил, что «впереди трудные времена», поскольку США «не намерены вмешиваться в отношения Киева и Москвы». Позже Остин заявил, что Америка своих подопечных поддержит, при этом США «не будут втянуты в войну против Владимира Путина», но продолжат поставлять оружие Киеву. В свою очередь, военный аналитик, эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк сказал: «Если температура опустится ниже 20 градусов (на некоторых участках боевых действий), то это станет очень большой проблемой для солдат в окопах, поставит их на грань выживания. Я думаю, что (низкие температуры) играют на руку украинцам, так как они лучше экипированы и у них лучше развита логистика… Зимняя фаза военных действий начинается, и мы посмотрим, как каждая из сторон пройдет это испытание».

Другой эксперт того же института Джек Уотлинг сделал еще более глупое заявление, чем его коллега: «большинство военных транспортных средств поддержки являются колесными, и обе стороны сильно зависят от реквизированного гражданского транспорта для пополнения запасов».

В таких случаях принято говорить: по себе судит, то есть по действиям колониальной британской армии, а нынче – подобной ей украинской. Основываясь на прогнозах таких, с позволения сказать, экспертов, делают выводы политики и чиновники, например, тот же министр обороны Британии, другие руководители военных ведомств стран НАТО.

Несколько лет назад натовцы тестировали зимнее обмундирование на учениях Joint Viking неподалеку от российско-норвежской границы в плане подготовки к тому, чтобы «потеснить» Россию в Арктике. Хотя на дворе стоял март, две сотни американских морпехов оказались в аховом положении: от мороза, – по нашим меркам, и не мороза вовсе, скорее, оттепели, – у них вначале лопнули штаны, потом вся верхняя одежда порвалась по швам, замки-молнии не расстегивались, пластиковые рюкзаки трескались, а ботинки вываливались из лыжных креплений. Сегодня в достатке для украинцев даже такой «зимней» одежды у НАТО нет.

Зато западные партнеры Зеленского обещают Киеву еще больше оружия, чтобы война действительно была «до последнего украинца». Уже в буквальном смысле этого выражения, поскольку Донбасс – это русская земля, и силу русского оружия увеличивают русские морозы. Украинцы – тоже не англосаксы и к морозам вроде как должны быть устойчивы, но, скроенная по западным образам, их «кольчужка» оказалась для наших морозов коротковата. Иных вариантов у «незалежной» нет, точнее – их «незалежной» не предоставляют и вряд ли предоставят.

Издание The American Conservative отмечает: в украинском конфликте страдают все (видимо, западные страны – М.С.), и сложно представить, что кто-то может получать выгоду от сложившегося положения. Тем не менее таковые есть, это – американские финансисты. Далее автор статьи Билл Бланден делает экскурс в историю Первой и Второй мировых войн и показывает, что американские банкиры не только нажились на войне, но и превратили как европейских союзников, так и их врагов в «надежных торговых партнеров». С помощью доллара как мировой резервной валюты и кредитов США привязали Европу к американским интересам. Нужно бы добавить сюда и такой фактор, как НАТО, ставший прочным инструментом безвременной оккупация Европейского континента.

Послевоенное экономическое возрождение Украины, пишет Бланден, будет стоить дорого, не меньше, чем оккупация Ирака, где Штаты потратили больше, чем в Германии и Японии после Второй мировой войны. Украину они явно хотят разрушить еще сильнее, так как выдавать «незалежной» деньги будут те же самые финансисты, которые сейчас присматриваются к украинским рынкам и природным ресурсам. Таким образом, США хотят повторить свои послевоенные успехи в разных странах.

Но сегодня главная их цель намного шире, чем раньше. Благодаря войне на Украине США намерены вернуть доллару мировое господство и восстановить свое пошатнувшееся величие. А сколько ради этого замерзнет украинцев в степях Донеччины и Луганщины, их мало волнует, если волнует вообще. «Как бы ни закончился конфликт, победят крупные финансы», – замечает The American Conservative.

В целом с авторитетным штатовским изданием можно согласиться. Но у Москвы настроения иные: Спецоперацию закончить денацификацией и демилитаризацией всей Украины. Не победить, заметьте…





