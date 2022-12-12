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Беседы о Лаврентии Павловиче Берия

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Беседы о Лаврентии Павловиче Берия


Историк Игорь Пыхалов о работе и достижениях Лаврентия Павловича Берия.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8026740.html
Метки: берия, Видео, история, пыхалов, ссср, сталин
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