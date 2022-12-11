“Фонду мира” нужно большое денег на войну
"Фонду мира" нужно большое денег на войну
«Европейский фонд мира» стал больше — поставки оружия Украине дорого обходятся Старому Свету
Изначально потолок расходов фонда, основной целью которого по иронии является оплата поставок оружия на Украину, составлял €5,7 млрд на 7 лет, однако европейцы уже успели потратить €3,5 млрд. Если расходование общеевропейских средств продолжится такими темпами, это расширение будет не последним.
Справедливости ради фонд создавали не столько для Украины, сколько для помощи совершенно разным государствам, страдающим от внутренних конфликтов — от Ливана и до Мозамбика. Такой вот «квази-миротворческий» фонд имени Европейского Обкома с разными статьями расходов — от трат на военные нужны и до различных мер поддержки «стабильности и мира».
Вообще, новость интересная. По какой-то причине у нас любят говорить, что в ЕС сейчас ужас, мрак и рецессия, плохой прогноз по ВВП (весной прогнозировали рост в 2,7%, сейчас смешные 0,3% в 2023 году) и прочие кошмары. Не то чтобы это было неправдой… содействие Украине не представляет для ЕС серьезной проблемы. В текущем варианте эти расходы составят около 0,03% ВВП стран Еврозоны, так что наращивать поддержку ЕС могут очень и очень долго.
Евросоюз все еще имеет возможность занимать если не неограниченные, то очень большие суммы в рамках фондирования бюджетного дефицита. Докинуть немного сверху на Украину не такая уж и проблема.
Главная угроза для ЕС сейчас — это не рост военных расходов и даже не рост цен на энергию (там все худшее уже случилось). Проблема в евробюрократах, готовых защищать чьи угодно интересы, кроме интересов самих европейцев. Правда, на данный момент ЕС явно оказались в заложниках у Зеленского и США. Развитие экономики Евросоюза так или иначе привязано к мирным переговорам. А они каждый раз откладываются по вполне понятным причинам.
https://t.me/suverennews/486 – цинк
PS. За рост расходов на войну "Фонда мира" я бы не переживал. На мир деньги могут не найти, а на войну – найдут. Тем более это в интересах европейского ВПК поддерживать боевые действия, когда спешно идут попытки раскочегарить заводы по производству боеприпасов и вооружений.
Поэтому будут ныть и пыхтеть, но деньги на войну выделять, потому что как говорил один классик военного искусства – "Война требует денег, денег и еще раз денег". И война на Украине тут не исключение. А то, что "Фонд мира" финансирует войну, это уже наглядное свидетельство того, что идеи Оруэлла живут и побеждают в отдельно-взятом Евросоюзе, где торжествует нео-ангсоц с прислуживанием большому американскому брату.
PS2. Ироничная фотография. Предупреждающий знак, что на площади Оруэлла ведется видеонаблюдение за гражданами.