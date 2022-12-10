Полный ликбез по политике Поднебесной. Николай Вавилов
Как работает китайская политика? Почему на самом деле на ХХ съезде КПК из зала заседаний вывели Ху Цзиньтао, и при чём тут Нэнси Пелоси? Зачем Олаф Шольц летал к Си Цзиньпину? Какое влияние на Пекин имеет Москва? Кто на самом деле правит КНР? Вся правда о китайской политике и жизни в докладе эксперта-китаиста Николая Вавилова.
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