Надо отказаться от этой бессмысленной и расточительной аквамании
Право мыться не является естественным неотчуждаемым правом человека.
Надо отказаться от этой бессмысленной и расточительной аквамании.
Британцам следует отказаться от ежедневного похода в душ и больше экономить, пишет автор статьи в The Spectator. Он утверждает, что это позволило бы сохранить воды "на целое хранилище", да и нет в регулярном мытье такой уж острой необходимости, так как каждый из нас – человек непотеющий.
Когда это человек обрел неотъемлемое право мыться в душе каждый день? Я задаю этот вопрос, поскольку всем предельно ясно, что так было не всегда. Да, римляне принимали душ, это несомненно (а может, у них и интернет был, просто археологи его не нашли). Если покопаться в этом самом интернете, он расскажет, что первый механический душ (с ручным насосом) мы получили благодаря изобретательности водопроводчика из Лудгейт-Хилла по имени Уильям Фитхэм. Было это в 1767 году. Значит, к тому времени, когда Джейн Остин испачкала пальцы в чернилах, кое-кто уже мог воспользоваться душем.
Так что ответ на мой вопрос таков: где-то между 1767 годом, когда большинство из нас раз в месяц уже непременно мылось, и 1990-м, когда британцы стали ежедневно принимать душ, считая это жизненно важным делом. Наверное, фактом повседневной жизни душ стал в период между 1960 годом, когда был снят триллер "Психо", где сорвали занавеску в душевой, и 1992 годом, когда Майкл Дуглас в "Основном инстинкте" демонстрировал впечатляющий запас жизненной энергии в душе с Шэрон Стоун. Как показывают данные опроса YouGov от 2018 года, 62% британцев принимают душ как минимум раз в день. Наверное, это говорит о том, что есть и такие, кто моется в душе еще чаще. В среднем на это уходит от семи до восьми минут.
С какой стороны ни посмотри, это огромное количество воды. Какое точно? Ну, несколько лет тому назад Фонд энергосбережения (Energy Saving Trust) опубликовал кое-какие цифры, указывающие на то, что Британия тратит на помывку в душе 2,2 миллиарда литров воды ежедневно. Столько же воды низвергает Ниагарский водопад за десять минут (если интересно, это около 750 тысяч американских галлонов в секунду). Это очень много.
Эту воду очищает и обрабатывает за большие деньги ваша местная водоснабжающая организация, наверняка принадлежащая французам. И наверное, вы ее также нагреваете. То есть, ваш ежедневный душ оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду. И это не говоря уже о крупных финансовых издержках, особенно если учесть, что пятая часть всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. А если вы любите подолгу мыться в душе, что ж, удачи вам. Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него. Так что берите в руки мочалку, мыло и вспоминайте викторианскую эпоху. Думайте о деньгах.
Родилась мысль. Почему бы не принимать душ через день? Во-первых, вы вернете себе восемь ценнейших минут жизни — и не стоит по этому поводу презрительно фыркать. Восемь минут в день превращаются в 1 460 минут в год. А это целые сутки. Так что вы вернете себе сутки жизни. А это уже ого-го.
Во-вторых, подумайте о сокращении углеродных выбросов. Вы их сократите, и вам не придется при этом выбрасывать на ветер десятки тысяч, совершая ради демонстрации своей добродетельности вопиющие поступки типа покупки "Теслы" или какого-нибудь гротескного полноприводного гибрида, который весит больше банковского сейфа, потому что там две громоздких и в равной мере неэффективных двигательных установки.
Признаю, отказ от ежедневного душа — это как-то старомодно. Но не стоит забывать, что еще не так давно (в 1950-е и 1960-е годы) мужчины и женщины мылись всего раз в неделю (а иногда и реже). У взрослых многое изменилось, когда появился современный водопровод и канализация, но дети даже в 1970-е и 1980-е годы зачастую мылись раз в неделю. Депутат парламента Анджела Рейнер рассказывает, что она принимала ванну раз в неделю в доме у своего дедушки и бабушки (по ее словам, потому что ее родители были очень бедны). И ничего, это ей никак в жизни не помешало. Ну, политика у нее, может, и вонючая, но сама она, насколько я знаю, нет.
И вообще, надо ли так часто мыться в душе? Наверняка нет, особенно если задуматься о нашем сидячем образе жизни. Во-первых, большинство из нас даже не каждый день потеет. Все более тучные британцы каждый день напрягают только жевательные мышцы и, пожалуй, мышцы рук, когда подносят ко рту кусок пиццы. (И, скажу вам откровенно, если вы потеете, когда жуете, вам надо не в душ, а к кардиологу.) Конечно, последствия волнения нельзя отрицать. Глядя на то, как Англия пробирается наверх на чемпионате мира, вспотеет даже самый выдержанный среди нас. Но какой надо получить стресс, чтобы понадобился душ?
Итак, вы сэкономите газ, электричество (и поможете планете и всем этим бедным островным государствам, которые без вашей помощи уйдут на дно Тихого океана), а также избежите постоянно увеличивающихся затрат. А еще вы получите удовольствие, став членом движения, которое за годы экономит столько воды, что ею можно заполнить водохранилище. Не знаю, видели ли вы в последнее время водохранилище, но лишняя вода никогда не помешает. Вдвое сократив число помывок в душе, мы не только наполним водохранилища до отказа. Нам также не придется прощаться с Уимблдоном и с сезоном крикета, который приходится на самые засушливые месяцы.
Все, что для этого нужно, — это отказаться от новообретенной дурной привычки каждый день принимать душ и вновь познакомиться с такой штукой, как мочалка. Знаю, это старомодно, но мочалка — она многоразовая, если вы не знали. Так что она вдвойне экологичная, и хватит ее на много месяцев. В крайнем случае вы можете воспользоваться одеколоном с сильным запахом, коль возникнет такая необходимость. Но большинству из нас он не понадобится, так как мы — представители человека непотеющего. На нашем фоне даже коралл покажется атлетом. У большинства из нас просто нет ни единой причины обливать свои совершенно чистые тела литрами воды. Делаем мы это исключительно по привычке — потому что люди в сериале "Даллас" делали это 40 лет назад, а британцы эту привычку переняли.
Так что, народ, пора последовать примеру Бобби Юинга и выйти из душа. Надо отказаться от этой бессмысленной и расточительной аквамании. Берите мочалку, мыло, и вперед — в Викторианскую эпоху. Вернее, назад. Задумайтесь о деньгах. Они, друзья мои, источают сладчайший запах успеха.
https://inosmi.ru/20221209/dush-258676099.html – цинк
А если отказаться от канализации и расходов на нее, и выливать нечистоты на улицы, как также было относительно недавно (по историческим меркам), то это вообще ого-го какая экономия.
Для них это нормально.Когда жил в Германии,то с первой квартиры меня через месяц попросили,после того как увидели сколько воды было израсходовано,первая мысль у хозяйки была что сломан кран))))).Я сказал ей что принимаю после работы душ(то есть 6 раз в неделю),на что она сказала: так нельзя и надо мыться хотя бы через день,аргумент что грязная работа(на стройке),что я заплачу на неё не подействовал,мытся через день меня не устроило,пришлось искать новую квартиру.Так что от нововведений ни фрау Шпрунг ни ей подобные не расстроятся.)))))
Шольц предатель! Он сознался что принимает душ каждый день! И это в то время когда весь ЕС экономит на воде и электроэнергии! Вот такие “засланные казачки” и развалят наш любимый ЕС. Шольца к ответу! В то время когда все граждане евросоюза дружно воняют потом, этот крендель позволяет себе ходить без запаха! Ату его! Ату!))
Немытая мелкобритания, помогает неумной окраине. Новая реальность.