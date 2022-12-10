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Энциклопедия “По Советскому Союзу”. Степь (1986)

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Степь – часть экологической системы, которую необходимо восстанавливать и охранять. На огромных пространствах степи выращиваются пшеница и кормовые травы, пасутся стада овец и коров. Для борьбы с эрозией почвы ученые высаживают специальные травы и создают лесополосы. Для сохранения естественного растительного покрова и развития степи необходимы копытные, которые уничтожают старую траву и втаптывают семена степных злаков в почву. Ученые изучают обитающих в степной зоне сайгаков, сурков, дроф для сохранения этих видов животных.
В фильме снимались ученые: Евгений Шиятый, Татьяна Ардаматская, Александр Никольский, Владимир Кочегура, Владимир Загузов, Олег Хориков.

#НаучноПопулярныйФильм
Западно-Сибирская ст. к/хроники по заказу Гостелерадио СССР 1986
Автор сценария – Алексей Токарев
Режиссер – С. Бердников
Оператор – А. Хомяков

#ЭкспедицияПоСоветскомуСоюзу #степь #ДокументальныйФильм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XW4rIE8Sur8
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