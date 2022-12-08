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Про права женщин в ГДР

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Про права женщин в ГДР, дадим возможность высказаться свидетелям эпохи:

"Оказывается… что более богатый багаж знаний и опыта, которые дает профессиональная деятельность, но и сопутствующая ей экономическая самостоятельность, укрепляют положение женщины в семье. Как правило, работающие женщины психологически более крепки и более требовательны к супругам и более способны к воспитанию детей. Так что жизнь тысячекратно подтверждает осознание того, что личность женщины, дремлющие в ней способности и творческие таланты могут расцвести в полной мере только в том случае, если она будет ориентирована не только на хозяйство и семью, а исключительно на общественно-полезный труд. Общественно-полезный труд в государстве, свободном от эксплуатации буржуазией, связанная с ним социальная и экономическая самостоятельность, сочетание осмысленной профессиональной деятельности с материнством дает женщине возможность «предстать перед мужчиной как истинно свободную и равную», стать «хозяйкой своей судьбы», как и предвидел Август Бебель».
(Авторский коллектив Панорама ГДР 1978, стр. 61).

В это же время в соседней "демократической" ФРГ до 1977 г. жена должна была получить от мужа письменное разрешение на то, чтобы устроиться на работу.

https://vk.com/wall-125713298_105171 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8018015.html
Метки: гдр, Германия, женщины, социализм, феминизм, фрг
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