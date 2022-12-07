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Президент России провел совещание с членами Совета по правам человека

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Использованные источники: tass.ru

Президент в режиме видеоконференции провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин поздравил членов совета с наступающим Днём прав человека. Встречи с президентом традиционно приурочены именно к этому событию. Президент поприветствовал новых участников совета: «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Николаевна Шишкина, а также Ольга Юрьевна Демичёва, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы». Эта структура организует лечение тяжелобольных детей с Донбасса, оказывает поддержку эвакуированным. В своё время именно доктор Лиза – Елизавета Петровна Глинка – была первой, кто поднял эту тему на заседаниях Совета, и первой, прямо надо сказать, буквально под пулями стала вывозить детей из Донбасса на лечение. Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там институтов гражданского общества и современного...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rbc.ru, tass.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/prezident_rossii_provel_soveshhanije_s_chlenami_soveta_po_pravam_cheloveka_968.htm
Метки: картина дня
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