Президент России провел совещание с членами Совета по правам человека
Президент в режиме видеоконференции провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин поздравил членов совета с наступающим Днём прав человека. Встречи с президентом традиционно приурочены именно к этому событию. Президент поприветствовал новых участников совета: «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Николаевна Шишкина, а также Ольга Юрьевна Демичёва, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы». Эта структура организует лечение тяжелобольных детей с Донбасса, оказывает поддержку эвакуированным. В своё время именно доктор Лиза – Елизавета Петровна Глинка – была первой, кто поднял эту тему на заседаниях Совета, и первой, прямо надо сказать, буквально под пулями стала вывозить детей из Донбасса на лечение. Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там институтов гражданского общества и современного...