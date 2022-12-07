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Наганов открывает глаза

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А поутру она проснулась…
Собственно, пока отечественных либеральных дурачков прибалтийские нацисты не начали бить цензурной дубиной по голове, у них просветление не наступало.
Внезапно выяснилось, что в Прибалтике заправляют нацисты. На Украине, кстати, тоже, но там наших либералов-коллаборационистов пока что бьют по голове недостаточно, поэтому "внезапные открытия" применительно Украины пока не наступают.

PS. В целом, история "Дождя" прекрасна. Если бы ее не было, ее следовало бы придумать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8017096.html
Метки: либералы, Нацизм, прибалтика, пятая колонна, юмор
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