Наганов открывает глаза
А поутру она проснулась…
Собственно, пока отечественных либеральных дурачков прибалтийские нацисты не начали бить цензурной дубиной по голове, у них просветление не наступало.
Внезапно выяснилось, что в Прибалтике заправляют нацисты. На Украине, кстати, тоже, но там наших либералов-коллаборационистов пока что бьют по голове недостаточно, поэтому "внезапные открытия" применительно Украины пока не наступают.
PS. В целом, история "Дождя" прекрасна. Если бы ее не было, ее следовало бы придумать.