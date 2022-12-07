КОТ КОСТЯН об энергокризисе в Европе, митингах в Молдове, идеологии, мобилизации и «либерадрилах»
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Знаем, вы ждали его! В гостях снова наш дорогой друг, предводитель семейства российских кошачьих – Кот Костян! Поговорим про митинги в Молдове и будущее формата СНГ. Обсудим итоги проведённой в России частичной мобилизации. Замерзнут ли зимой не-партнёры? Какими могут быть политические последствия «заката Европы»? Напоследок «перемываем косточки» сбежавшим из страны «либерадрилам»: насколько радужные перспективы открываются перед ними?
Таймкоды:
00:00 У Кота Костяна «точно четыре ноги», и он снова в Metametrica
01:00 До неприличия дорогая независимость от российского газа
03:45 Красовский от «Эха» до RT: где настоящий?
06:34 Молдова на пороге зимы, войны и революции
10:02 Несистемная оппозиция спустя почти год СВО «вскрылась окончательно»
12:37 Навальный вещает из застенок Мордора: порыв души или иностранные гранты?
14:41 Белоруссия – единственный настоящий союзник России
16:31 Жизнь всей России изменилась и без военного положения
18:13 Частичная мобилизация в стране – «четко и в срок»
20:41 О военных рельсах в российской экономике
22:41 Положение русского языка в СНГ: оценка русского кота
24:26 Фиксация ООН на виагре. Что это было?
27:40 Газ? За рубли! Что еще есть в арсенале ответных мер?
29:24 Испуганные «патриоты» и иноагенты просто отрабатывают гранты
33:18 И снова про «мы один народ»
36:15 Даёшь 500 тысяч подписчиков на канале Метаметрика! Кот Костян пришёл и «проголосовал лапами»!
37:51 Титры
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Дмитрий Егорченков:
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Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
#КотКостян #Интервью #Политика