Мрачные прогнозы на будущее, спровоцированные энергетическим кризисом, рисуют для мира ведущие западные газеты и политические аналитики, предсказывая неминуемый бунт против правящих элит.

Английская газета Telegraph заявила на днях, что Западу не избежать потрясений, вызванных скачком цен на основные товары. Произошедшее можно объяснить только десятилетиями политических ошибок, отмечает издание. В тот же день американская New York Times, нарисовала еще более драматический прогноз для развивающихся стран. «Бедные страны ждет экономический шторм – грядут глобальные банкротства», – заявило издание.

«Не стройте себе иллюзий, – мрачно вещает автор статьи в Telegraph, Шерелл Джейкобс, – цены на энергоносители подскочат до невиданного уровня, и нас ждет чуть ли не крупнейшее геополитическое землетрясение за последние десятилетия. Нас ждет катастрофа еще большая, чем финансовый крах 2008 года, когда протесты вылились в движение “Захвати Уолл-стрит” и “Арабскую весну”».

Назревающий кризис может превзойти даже нефтяной 70-х, который обрушил три британских администрации, заманил Америку в ближневосточную трясину на целых четыре десятилетия и спровоцировал распад СССР. В развивающийся мир несчастье уже пришло: электричество гаснет от Кубы до Южной Африки. Шри-Ланка – лишь одна из вереницы бедных стран, где лидеров ждет переворот из-за нехватки бензина и экономического дефолта.

Западу этого взрыва тоже не избежать. В каком-то смысле он, наоборот, станет его эпицентром, а Великобритания – ядром. Выстроенная на мифах и самодовольстве технократическая система Европы и Америки рушится. Ее основополагающая легенда, сулившая удачное слияние национальных государств в единое мировое правительство с едиными цепочками поставок превратилась в поучительную притчу о том, чем чревата глобализация.

По мнению Джейкобса, совершенно неуместны попытки западных политиков списать происходящее на события на Украине. «Несмотря на все попытки выставить конфликт на Украине этаким “черным лебедем”, – пишет он, – скачок цен на основные товары в нестабильном мире был вполне предсказуем».

И теперь люди недоумевают, почему это лидеры не разработали никаких чрезвычайных планов, учитывая, сколько в мире неизрасходованных запасов газа, нефти и угля. Этому фиаско, объясняет автор статьи в Telegraph, – нет иного объяснения, кроме десятилетий ложных выводов и политических ошибок элиты. После финансового краха истеблишмент практически убедил общественность смириться с «очистительной» жесткой экономией: избирателям внушили, что часть вины за кризис лежит на них самих и что им тоже предстоит искупить ошибки. Но на сей раз элитам не уйти от ответственности. Проще говоря, а король-то голый!

В этой связи Джейкобс прогнозирует скорое начало массовых протестов, возмущенного их политикой населения. «Есть несколько стран, – предсказывает он, – где мы, вероятнее всего, увидим первые признаки популистского восстания. Немцам предстоит не только национальное унижение, но и невиданное удорожание счетов за электроэнергию, а над их лидерами за наивное стремление поставить экономическую гармонию и торговые связи превыше безопасности насмехается весь мир. По мнению ряда аналитиков, первой в Европе до отключений электроэнергии при всей своей атомной промышленности может дойти Франция – а ей к протестам не привыкать. Однако настоящий взрыв может грянуть в Великобритании».

Джейкобс уверен, что именно «Британия вполне может стать пороховой бочкой Европы». По его словам, политическая атмосфера в этой стране накаляется. «Похоже, – пугает он, – что британских потребителей ждет самый болезненный удар. У нас уже самая высокая инфляция во всей “Большой семерке”. А из-за целой череды фатальных ошибок – от закрытия газохранилищ до нежелания воспользоваться внутренними залежами нефти и газа – нам еще долго предстоит мириться с заоблачными ценами на энергоносители. А потребителей ждут новые огорчения. И, несмотря на это, наше правительство помогает гражданам еще меньше, чем в других западных странах. Снижение налога на топливо на жалкие пять пенсов стало вторым с конца во всей Европе. Наши политики лишь разглагольствуют о масштабной программе утепления домов в отдаленном будущем».

Он напоминает, что в Британии уже началось движение гражданского неповиновения, во многом вдохновленное бунтом против подушного налога. Кампания «Не плати» призывала людей к массовой забастовке в октябре, когда правительство повысило потолок цен на энергоносители. Её поддержали тысячи человек. И если дело дойдет до бунта, чем ответят власти? Масштабы грядущей инфляции таковы, что миллионы людей попросту не смогут платить по счетам, – причем среди них окажутся пенсионеры и даже те, кто еще недавно считался средним классом.

«Нам всем грозит беда, – заявляет Telegraph устами своего комментатора. – Прогноз может показаться самым мрачным, но в Британии действительно сложилось ощущение, что нашу сломанную экономику ждет трагический финал. Яснее ясного: король-то голый, а побасенки, чтобы нас отвлечь, у элиты кончились», – таков его вывод.

О грядущем бунте против элит предупреждают и в США. Как говорится в статье Foreign Policy, «мир вступил в эпоху великого разочарования, когда доверие населения к политическим и деловым элитам исчерпало себя окончательно. И если власть имущие не поймут этого и не предпримут в авральном режиме определенных шагов, закончится все может антиэлитарным бунтом».

В статье под заголовком «Глобальный кризис доверия» издание обращает внимание на то, что массовые протесты, охватившие в последнее время всю планету, нацелены не против национального правительства, а именно против всего миропорядка. Против самой системы политического и экономического управления.

Люди, как отмечает издание, испытывают все большее разочарование и не доверяют институтам власти, потому что чувствуют: все блага процветания достаются узкой прослойке элиты.

В материале приводятся данные ежегодного аналитического доклада Edelman Trust Barometer, в котором оценивается уровень доверия граждан к различным институтам власти. Они фиксируют тревожный уровень пессимизма во всех 28 странах, где проводилось исследование. Нынешней глобальной системе доверяет не более 20% населения, а 73% выступают за масштабные реформы капиталистического мироустройства. Кроме того, авторы исследования указали на 14-процентный «разрыв в доверии» между так называемой информированной публикой (более богатыми и образованными людьми) и обычным населением.

Но драматические последствия в связи с обостряющимся энергетическим кризисом ждут не только Запад, но и развивающиеся страны. Развивающиеся страны столкнутся с разрушительным долговым кризисом в ближайшие месяцы, пишет Алан Раппорт в New York Times, ссылаясь на ряд причин: галопирующая инфляция, замедление роста, повышение процентных ставок и укрепление доллара.

Бедные страны должны до 200 миллиардов долларов богатым странам, многосторонним банкам развития и частным кредиторам. Тем не менее рост процентных ставок также повысил стоимость доллара, из-за чего иностранным заемщикам с долгами в американской валюте стало еще труднее погашать свои кредиты. Этот «идеальный шторм», отмечает New York Times, может привести к волне дефолтов, и, в свою очередь, в порочном кругу, эти дефолты могут еще больше увеличить стоимость заимствований для наиболее финансово уязвимых стран мира.

Всемирный банк забил тревогу, заявив, что около 12 стран могут столкнуться с угрозой банкротства в ближайшие месяцы. В том же духе МВФ видит риски для 60% развивающихся стран с низким уровнем дохода, в то время как Fitch постановило, что в следующем году «вероятно больше дефолтов» на развивающихся рынках.

Этой зимой Европа рискует столкнуться с беспорядками из-за дефицита энергоресурсов и роста цен, предупреждает Bloomberg. Волнения в обществе этой зимой вполне возможны. И европейским государствам надо к ним готовиться вместо того, чтобы приукрашивать положение дел, замечает агентство.

В мире набирает обороты бунт «всех остальных» против гегемонии США, делает в свою очередь вывод на страницах издания National Interest Клинт Рич, политический аналитик организации Rand Corporation.





