Украина и проблемы наращивания поставок вооружений Киеву, а также проблемы противостояния растущей военной мощи Китая были в центре внимания на Рейгановском форуме национальной обороны, который прошел в минувшие выходные в Сими Вэлли в Калифорнии. В нем приняли участие видные политики, в том числе министр обороны США, члены Конгресса и руководители ведущих оборонных предприятий США.

Дискуссия в рамках форума показала, что Вашингтон намерен продолжать усиленно накачивать Украину оружием и одновременно разворачивает широкомасштабную гонку вооружений, чтобы противостоять Китаю, которого он считает для себя главной угрозой, полагая, что отношения США и КНР «находятся в критической точке невозврата».

Как отмечает газета Politico, выступая на форуме, высокопоставленные чиновники Пентагона и представители американского ВПК утверждали, что США наращивают усилия по замене оружия, которое Вашингтон и его союзники по НАТО поставили Украине, что истощает их запасы, считающиеся «критически важными для сдерживания Китая или других потенциальных противников».

«Для высококлассного конфликта требуется много боеприпасов и оружия, — сказал в интервью Politico Майк МакКорд, главный бюджетник Пентагона. «Мы также смотрим на ограничения цепочки поставок. Мы еще с этим не разобрались».

«Есть много неотложных дел, — заявила журналистам министр армии Кристин Вормут. — Конгресс отправляет миллиарды долларов Министерству обороны, мы меняем ситуацию и получаем их по контрактам — я бы сказала, в два-три раза быстрее, чем обычно».

Она упомянула о недавних сделках по производству десятков тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые украинцы израсходовали почти сразу после их поступления. К весне «мы сможем производить до 20 000 таких снарядов в месяц», — похвасталась министр. Но потребуется время, чтобы произвести их в достаточном количестве, призналась она, добавив, что США доведут этот показатель до 40 000 снарядов в месяц весной 2025 года.

Однако многие выступавшие признавали, что наладить масштабное производство вооружений совсем не простая задача и сделать это быстро не удастся. «Перезапуск заводов, производящих артиллерию, реактивные снаряды, ракеты и средства ПВО, рассчитанные на эффективность в мирное время, а не на военное, оказывается масштабной задачей», — отмечает Politico.

«Мы тратим много денег на некоторые очень сложные большие системы, но мы не тратим столько же на боеприпасы, необходимые для их поддержки», — заметил Грегори Хейс, генеральный директор Raytheon Technologies, во время панельной дискуссии. — У нас не было приоритета пополнения военных резервов, которые нам нужны для ведения долгосрочной битвы». При этом он откровенно предупредил, что реакция на подготовку к «настоящей крупномасштабной войне» не произойдет в одночасье.

«Когда я наблюдаю за тем, что происходит прямо сейчас с истощением наших вооружений, меня больше всего заставляет задуматься то, что промышленная база США не может просто так взять и раскрутиться, и наладить массовое производство (оружия), как это было во времена Второй мировой войны или даже для регионального конфликта, как люди, вероятно, предполагают», — отметил Дэн Яблонски, генеральный директор Maxar, коммерческой компании спутниковых изображений. — Мы можем делать эти вещи, но мы не можем делать их в массовом масштабе».

Вместе с тем оказалось, что главный приоритет США отдают все же противостоянию с Китаем. Именно этому вопросу на заключительном заседании форума посвятил свое выступление министр обороны США Ллойд Остин.

Он заявил, что отношения США и Китая находятся в критической точке невозврата, поэтому не получится избежать военного варианта разрешения назревшего конфликта, чтобы «стабилизировать ситуацию и повернуть её в сторону сохранения американских ценностей и не допустить главенства Китая в мире уже в XXI веке».

Накануне встречи в Калифорнии был опубликован отчёт разведсообщества США о развитии ядерной военной составляющей НОАК, в котором указано, что уже к 2030 году стратегический арсенал Пекина увеличится до 1500 боеголовок и практически приблизится к тем пределам, что оговорены в СНВ3 Россией и США. В этой связи Ллойд Остин подчеркнул, что Китай «является единственной страной, обладающей волей и все большей силой изменить свой регион и международный порядок в соответствии со своими авторитарными предпочтениями», поэтому США сделает всё от них зависящее, чтобы «не позволить этому случиться».

«Следующие несколько лет, — заявил Остин, — определят условия нашей конкуренции с Китайской Народной Республикой. Они будут определять будущее безопасности в Европе…, и они определят, унаследуют ли наши дети и внуки открытый мир правил и прав — или же они столкнутся с наглыми автократами, которые стремятся доминировать с помощью силы и страха».

Понятно, что делая такие агрессивные заявление о «конкуренции», американский министр на самом деле ставит все с ног на голову. Поскольку именно сами США и являются тем самым «наглым автократом», который всегда доминировал и намерен продолжать доминировать в мире с помощью «силы и страха». О чем красноречиво свидетельствуют их агрессивные войны во Вьетнаме, против Югославии, в Ираке, Ливии, Сирии, в Афганистане и во многих других местах. А также нынешние действия Вашингтона на Украине, где он заставляет Киев воевать до последнего украинца, ставя мир на грань ядерного конфликта.

И в своем выступлении Остин показал, что от такой политики США не намерены отказываться, указав, что США готовы и дальше увеличивать свои военные расходы. Это на самом деле уже и происходит. Так, Пентагон рассчитывает на получение рекордного нового бюджета, доходящего до 847 миллиардов долларов, если Конгресс примет текущий законопроект о финансировании на 2023 фискальный год до окончания этой законодательной сессии.

Остин также подчеркнул, что США продолжат накачивать оружием Украину. Хотя высшие американские военные чины последнее время все чаще говорят, что не допустят втягивания Америки в открытый конфликт с Россией. На самом деле усиленно вооружая Киев, они уже это фактически делают.

Ведь в военных действиях на территории Украины участвуют как американские кадровые военнослужащие, так и представители вооружённых сил других стран НАТО, прежде всего Польши. А недавняя провокация с украинской ракетой, упавшей на ее территории показала, что мир в результате этой авантюрной политики США и их сателлитов и в самом деле может оказаться ввергнутым в ядерный Армагеддон.

О том, что Вашингтон нагнетает напряженность, свидетельствуют и поступающие из разных стран Европы сообщения о прибытии все новых партий американского оружия. Как сообщила греческая интернет-газета Athens News, большая колонна 20-тонных грузовиков с болгарскими и польскими номерами была замечена в районе Козани на севере Греции. Как пишет портал, груженые машины в сопровождении автомобилей полиции везут боеприпасы, полученные со склада НАТО в Македонии. Понятно, они будут переправлены на Украину.

Об этом журналистам сообщили местные жители. Полиция Греции, указывает издание, подтвердила перевозку боеприпасов, однако без каких-либо подробностей о составе груза и направлении движения. А в пятницу утром возле порта Александруполис на севере Греции сошел с рельсов поезд с танками, бронемашинами и контейнерами с неизвестным содержимым, тоже направляющийся в Восточную Европу.

Тем временем и в польский порт Гдыня, как сообщает издание Fakt, уже прибыла большая партия американской военной техники: танки Abrams и Bradley, самоходные орудия, военные автомобили и другое оборудование.

Оружие доставило американское судно Arc Integrity. На нем не менее 700 единиц различной военной техники, которая будет использоваться военнослужащими 1-й Пехотной дивизии — старейшей американской дивизии, известной как «Большая красная единица» (Big Red One). Коммерческий директор терминала Михал Кужайчик в беседе с польским агентством PAP подчеркнул, что это уже 20-я по счету перегрузка американской техники на территории терминала.

Бывший заместитель стратегического командующего НАТО генерал Мечислав Бенек в беседе с изданием Fakt признал, что техника будет использоваться в основном для учений американских войск, но не только. «Эта техника направлена для подразделений армии США, которые проводят учения на территории стран Балтии. Она будет использоваться для учений, для усиления дислоцированных здесь американских войск, а также для совместных маневров, которые периодически проводятся в рамках укрепления восточного фланга НАТО», — сказал Бенек корреспонденту издания.

«Это также четкий сигнал о том, что альянс готов к любым угрозам, что 5-я статья устава НАТО воспринимается очень серьезно и что альянс готов действовать в любой момент», — отметил генерал.





