Майк Помпео, Израиль, Армагеддон и при чем тут война с Ираном.

Главная проблема с войнами, и первое предупреждение Сунь-Цзы, заключается в том, что война должна быть последним средством достижения целей, а не первым. Это правило Вашингтон, похоже, не одобряет. Никто не знает, куда приведут войны после того как они начнутся.

Опасение состоит в том, что Иран, как только Соединенные Штаты нападут на него, столкнется с выбором: либо запустить свои ракеты (основное оружие, которое еще не устарело), либо ждать пока США его уничтожат. Это может привести к разрушению значительной части нефтяной инфраструктуры Персидского залива. Новые технологии дешевых мин и беспилотников могут закрыть Персидский залив для судоходства. Это будет катастрофой для мировой экономики, большая часть которой зависит от нефти.

Америка склонна начинать войны — очень часто они основаны на лжи или ложных посылах. В нападении обвиняют другую страну, которая на самом деле не была виновником. Вина Сирии за отравление невинных гражданских лиц, которая была использована Вашингтоном как повод для бомбардировки, сомнительна до сих пор. Теперь госсекретарь Помпео публично заявдяет, что любое нападение на любого американского солдата в Ираке или Сирии заставит Америку напасть на Иран. Это очень тонкая грань. Он подвергает каждого солдата риску умереть просто от рук какого-то израильского или саудовского фанатика.

Трамп теперь говорит, что не хочет войны с Ираном. Но он окружен советниками, которые очень ее хотят. И госсекретарь Помпео, и вице-президент Пенс, по мнению многих аналитиков, «в деле». «Нью-Йорк Таймс» описывает убеждения Помпео, как «сочетающие в себе веру и политику». Веру в то, что сильный Израиль будет способствовать отправке прямиком на небеса — без Суда. Не все евангелисты находятся в этом лагере, но его сектор, имеющий большой политический вес, перешел от прогнозирования Армагеддона к попыткам осуществить его. Таким образом, уничтожение угрозы Ирана для Израиля помогает, по их мнению, Божьим намерениям.

«Financial Times» пишет о Помпео: «Нельзя не испытывать беспокойства по поводу того, что оба главных глобальных посланника Дональда Трампа, Помпео и Пенс, конфликтуют между своими личными убеждениями и тем, что они публично заявляют, и тем, что они делают. Они с энтузиазмом поддержали решение перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим в прошлом году. Каждый из них также поддерживает христианскую сионистскую веру в то, что вознесение наступит только после того, как все евреи перегруппируются на Святую Землю».

«Это бесконечная борьба за вознесение… Быть частью этого. Быть в борьбе», — говорил Помпео. Его слова – как «христианского сиониста» описаны в статье издания New Republic «Христианизация внешней политики США».

В середине 1800-х годов ирландский священник Джон Дарби создал теорию о том, что возвращение евреев в Иерусалим, наконец, приведет ко Второму пришествию и Армагеддону. Он основывался на интерпретации библейских откровений. Глава настолько жестока и настолько противоречит остальным учениям Христа, что Мартин Лютер даже не включил ее в свой первоначальный перевод Библии, вызвавший протестантскую реформацию. Евангелисты, напомним, на том и остановились.

Пророчество становится немного длиннее, поскольку прошло уже около 75 лет с момента основания Израиля. Почти все верующие ожидали, что Армагеддон уже наступит. Молодые евангелисты скептически относятся к тому, что их старейшины одержимы Израилем.

Для многих наших читателей все это может показаться немного надуманным, однако всего несколько месяцев назад евангелический пастор Роберт Джеффресс, выбранный людьми Помпео для благословения перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, ранее заявлял, что «евреи, мусульмане и мормоны — все будут в аду». Другая группа христиан, объединенных по поводу Израиля лидером Джоном Хейги, также была приглашена на церемонии. Он известен тем, что решил, что Бог создал особый — второй рай для евреев, которые умрут во Втором пришествии. Это называется Двойной завет, означающий, что Бог написал второй завет для евреев.

Переезд посольства в Иерусалим был решительно поддержан евангелистами. Но на самом деле, J Street — крупная еврейская группа, поддерживающая двойное государство с палестинцами, сообщила об опросах, показывающих, что большинство американских евреев выступают против одностороннего переноса — без урегулирования этого вопроса с палестинцами.

Бывший президент Джимми Картер был евангелистом, и тоже очень старался принести мир на Ближний Восток с помощью Кэмп-Дэвидских соглашений. Но евангельские активисты очень пассионарны и влиятельны, и нанесли скорее огромный ущерб интересам Америки в мире. Также они представляют собой угрозу для всей человеческой расы. И Майк Помпео является одним из них.

17 июня 2019.

Источник: https://mnews.world/ru/majk-pompeo-izrail-armageddon-i-pri-chem-tut-vojna-s-iranom/