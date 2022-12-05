Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

МО РФ про удары по энергосистеме Украины и атакам на аэродромы ВКС РФ

46 0


Заявление Министерства обороны России об атаках на аэродромы в Энгельсе и в Дягилево и сегодняшних ракетных ударах по объектам на Украине.

[...] Утром 5 декабря т.н. киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.

Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены.

В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

PS. Фото со спутника также подтверждают, что на аэродроме в Энгельсе нет существенных повреждений инфраструктуры аэродрома или следов пожара/детонации.

Трансляция боевых действий продолжается в телеге https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8013700.html
Метки: вкс рф, война на украине, вс рф, спутники, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 19 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 13 июля 2017
Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru