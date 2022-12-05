МО РФ про удары по энергосистеме Украины и атакам на аэродромы ВКС РФ
Заявление Министерства обороны России об атаках на аэродромы в Энгельсе и в Дягилево и сегодняшних ракетных ударах по объектам на Украине.
[...] Утром 5 декабря т.н. киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.
Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.
Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.
Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.
Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
PS. Фото со спутника также подтверждают, что на аэродроме в Энгельсе нет существенных повреждений инфраструктуры аэродрома или следов пожара/детонации.
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