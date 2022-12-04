Поехали! КАМАЗ и Росатом готовят автоновинки
Самой обсуждаемой автоновостью последних недель стал запуск сборки кроссоверов под маркой «Москвич». Но ведь это лишь часть большого процесса перезапуска всей отрасли, в которой скоро мы увидим легковые новинки от таких гигантов как КАМАЗ и Росатом. О том, что происходит в важнейшей сфере отечественного производства, а также о истории одного спасения, расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
***
Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278