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Поехали! КАМАЗ и Росатом готовят автоновинки

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Самой обсуждаемой автоновостью последних недель стал запуск сборки кроссоверов под маркой «Москвич». Но ведь это лишь часть большого процесса перезапуска всей отрасли, в которой скоро мы увидим легковые новинки от таких гигантов как КАМАЗ и Росатом. О том, что происходит в важнейшей сфере отечественного производства, а также о истории одного спасения, расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KevVq1RUTMU
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