Указом президента РФ 2022 год объявлен годом празднования 150-летия со дня рождения российского путешественника, писателя и исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Подполковник царской армии, натуралист, путешественник, этнограф, популяризатор науки, исследователь Дальнего Востока, В.К. Арсеньев создал новое, краеведческое направление в отечественной научно-художественной литературе. Его многократно переиздававшиеся книги «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923) и «В горах Сихотэ-Алиня» (1937) проникнуты любовью к природе Дальнего Востока.

За 30 лет экспедиций Владимир Клавдиевич заполнил белые пятна на карте новых земель нашей страны, рассказал миру о населяющих эту территорию народах. До сих пор без ссылок на его научные труды и экспедиционные дневники не обходится практически ни одна серьезная работа по археологии и этнографии. На собранные им сведения опираются биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто путешественники, открывающие для себя прекрасный край у восточных берегов России.

Первое свое путешествие по Дальнему Востоку Владимир Арсеньев совершил в 1906 году, исследуя хребет Сихотэ-Алинь. Он собирал информацию о рельефе, геологии, флоре и фауне региона и о населявших его народах. За шесть месяцев пересек Сихотэ-Алиньский хребет девять раз, а также прошел вдоль побережья от залива Ольги до устья реки Заболоченной.

Именно во время этого путешествия Владимир Арсеньев познакомился с охотником-гольдом (нанайцем) по имени Дерсу Узала. Дерсу стал проводником и другом Арсеньева, а позже — и героем его книг.

В 1907-1910 годах при поддержке Русского географического общества Арсеньев в сопровождении Дерсу Узала организует две длительные экспедиции по Приморью. В первой экспедиции за семь месяцев группа прошла более 1000 верст, пережила две голодовки и зимнюю стужу без теплой одежды, которую унесло с лодкой. Но самой тяжелой стала третья экспедиция 1908-1910 годов: за 19 месяцев путешественники обследовали север Уссурийского края в нижнем течении Амура.

«Четыре раза я погибал с голоду. Один раз съели кожу, другой раз набивали желудок морской капустой, ели ракушки. Последняя голодовка была самой ужасной. Она длилась 21 день <…> Три раза я тонул, дважды подвергался нападению диких зверей (тигр и медведь) <…> И ничего!» — рассказывал Арсеньев в письме.

Итоги этих путешествий были отражены в двухтомном «Кратком военно-географическом и военно-статистическом очерке Уссурийского края». Позднее Арсеньев рассказал о них в своих художественных книгах, созданных на основе путевых дневников.

— Привлекательность его как писателя — в уникальном синтезе документа, изящной словесности и личного опыта, — говорит директор издательства Александр Колесов.

Полнее всего с личностью Владимира Арсеньева можно познакомиться в стенах Музея Истории Дальнего Востока им. Арсеньева. Музей имеет богатую историю, существует уже больше 130 лет. Он уже получил статус федерального объекта и имеет три филиала во Владивостоке и еще пять в разных районах края.

На площадках Музея и в выставочных залах посетители знакомятся с документальными и вещественными свидетельствами разных эпох. Это и археологические артефакты, и собрания природного и культурного наследия края, и этнографические коллекции, раскрывающие тайны жизни малых народностей Дальнего Востока, и экспонаты, посвящённые военным, социальным, политическим событиям и явлениям, картины, скульптуры и многое другое. Почти 600 тысяч экспонатов находятся в хранилищах, и всех музейных площадок не хватает, чтобы показать самые интересные из них.

На сайте Музея размещено также множество интересных материалов о жизни, творчестве и научной деятельности великого путешественника и знатока уссурийской тайги.

В комнатах мемориального дома-музея Арсеньева, насколько это возможно, воссоздана атмосфера тех лет. Пишущая машинка, настольная лампа, карта звездного неба, фотоаппарат — все на своих местах. Кажется, в любой момент может зайти их хозяин и начать собирать вещи для очередной экспедиции.

В этом году завершится выпуск полного собрания сочинений Владимира Арсеньева. Владивостокскому издательству «Рубеж» потребовалось больше десяти лет, чтобы обобщить все литературные и научные труды писателя, обширную личную переписку, сопроводив все это справочными материалами и уникальными фотографиями.

Именем Арсеньева названы приток Уссури, две горы (в Сихотэ-Алине и на острове Парамушир), вулкан на Камчатке, город и поселок, в этом году, в честь 150-летнего юбилея имя писателя присвоили одной из набережных во Владивостоке.





