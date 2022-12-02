Газовая игра вдолгую: Германия и «Газовое Милосердие» Катара | Геоэнергетика Инфо
Газовая игра вдолгую: Германия и «Газовое Милосердие» Катара . Геоэнергетика Инфо
Катар заключил газовый контракт о поставках в Германию СПГ с 2026 года. Катарская компания Qatar Energy подписала контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года. Контракт рассчитан на 15 лет. В ФРГ будет поставлено около 2 млн т СПГ. В августе издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский. Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ из-за цены и роста предложений от других поставщиков.
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