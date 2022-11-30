Газовый голод Украины: Незалежна ТРЕБУЕТ Поставок Газа из США | Геоэнергетика Инфо
Газовый голод Украины: Незалежна ТРЕБУЕТ Поставок Газа из США. Геоэнергетика Инфо
Нафтогаз Украины направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода. запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы. Зеленский заявил, что Украине предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости», поэтому временно будет прекращен экспорт газа и угля
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