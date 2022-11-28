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Ядерная программа КНДР

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Ядерная программа КНДР

Большой разбор актуального состояния ядерной программы КНДР и ее составных элементов, включая ядерные боеголовки, носители и средства доставки.
Также разбирается вопрос ядерной доктрины КНДР, которая прежде всего носит оборонительный характер.



Аннотация:

18 ноября при непосредственном руководстве товарища Ким Чен Ына вооруженными силами КНДР был осуществлен успешный запуск ракеты нового типа «Хвасон-17». Это вновь заставило весь мир вспомнить об истории ядерной программы КНДР.

В рамках новой передачи канала "Революционная инициатива" были разобраны и опровергнуты основные мифы, связанные с ней, которые до сих пор циркулируют в недобросовестных СМИ:

- ядерные технологии КНДР были созданы советскими и китайскими специалистами
- КНДР всегда стремилась обладать ядерным оружием
- КНДР первая на Корейском полуострове перешла к оснащению своих вооруженных сил ядерными снарядами и ракетами
- КНДР не хотела вести переговоры о "денуклеаризации" Корейского полуострова

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7999570.html
Метки: азия, Видео, ким чен ын, Китай, кндр, МБР, северная корея, ссср, США, южная корея, ядерное оружие
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