Ростислав Алиев. О документальном фильме “Первые 75 минут Брестской крепости”
Ростислав Алиев рассказывает о документальном фильме “Первые 75 минут Брестской крепости”.
Когда и почему родилась идея создания документального фильма “Первые 75 минут Брестской крепости”?
Как прошёл предпремьерный показ документального фильма “Первые 75 минут Брестской крепости”?
Как появилась идея написать книгу “Танки в обороне Брестской крепости”?
Кто помог разобрать боевые эпизоды?
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