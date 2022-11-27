Как противодействовать тайной власти
Деятельность масонских лож и иных тайных обществ в России XIX века, их связи с революционерами. А также трансформация тайных обществ сегодня, и как противодействовать заговорам. Говорит журналист, исследователь Дионис Каптарь.
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Все или ничего.
На чашах весов будущее мира.
Поэтому козыри на стол упадут не раз.
Осталось дождаться привязки тайной власти к власти текущей, в России и других странах мира.
Про “масона” Шойгу уже муссируется информация.
В кучу, вероятно, свалят “затягивание спецоперации”, зерновую сделку, политику с энергоресурсами и внешнеполитический курс России.
Стоит ожидать удара по IT инфраструктуре гражданского сектора, не задействованной в продвижении информационной войны на территории России и против неё, с участием площадок внутри России.
Вас тут двое сегодня невменяшек ,смотрю сами с собой ведете увлекательную беседу ,с постановкой тем ,оппонентов..побеседуй с вояжером -не бойся -это тоже как у тебя -ни о чем т.е.
Вы не стали отрицать того, что я сказал насчёт контент-плана от ИПСО.
У Вас ситуационно отключилась логика и Вы не поняли, что тащите на ЯП ровно то, что является информационным оружием ВСУ?
В каком месте Вы патриотка России после этого?
Себе хоть не врите, вне ЯП и Вашей, напоказ эмоциональной писанине.
Да, Ни чем Вы ей, не Сможете Противодействовать!
Ваш Удел, только “гавкать” на их Решения))))))
Не Собой вы Живёте….
Вы не задумывались почему Они там, а, вы здесь.Они Управляют а, Вы такие “справедливые” только СОПЛИ ЖУЕТЕ???))))
Они решают а Навозные Мухи ,только В Сводках их Констатируют)))))