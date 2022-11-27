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Как противодействовать тайной власти

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Деятельность масонских лож и иных тайных обществ в России XIX века, их связи с революционерами. А также трансформация тайных обществ сегодня, и как противодействовать заговорам. Говорит журналист, исследователь Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IGC4jQZqoOw
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18931 9811
    BlackCat 54 мин. назад

      Все или ничего.
      На чашах весов будущее мира.
      Поэтому козыри на стол упадут не раз.

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    • 18931 9811
      BlackCat 52 мин. назад

        Осталось дождаться привязки тайной власти к власти текущей, в России и других странах мира.
        Про “масона” Шойгу уже муссируется информация.

      • 18931 9811
        BlackCat 45 мин. назад

          В кучу, вероятно, свалят “затягивание спецоперации”, зерновую сделку, политику с энергоресурсами и внешнеполитический курс России.
          Стоит ожидать удара по IT инфраструктуре гражданского сектора, не задействованной в продвижении информационной войны на территории России и против неё, с участием площадок внутри России.

          • 27020 22746
            маринаBlackCat 23 мин. назад

              Вас тут двое сегодня невменяшек ,смотрю сами с собой ведете увлекательную беседу ,с постановкой тем ,оппонентов..побеседуй с вояжером -не бойся -это тоже как у тебя -ни о чем т.е.

              • 18931 9811
                BlackCatмарина 11 мин. назад

                  Вы не стали отрицать того, что я сказал насчёт контент-плана от ИПСО.
                  У Вас ситуационно отключилась логика и Вы не поняли, что тащите на ЯП ровно то, что является информационным оружием ВСУ?
                  В каком месте Вы патриотка России после этого?
                  Себе хоть не врите, вне ЯП и Вашей, напоказ эмоциональной писанине.

            • 2993 1912
              Voyager 44 мин. назад

                Да, Ни чем Вы ей, не Сможете Противодействовать!
                Ваш Удел, только “гавкать” на их Решения))))))

              • 2993 1912
                Voyager 43 мин. назад

                  Не Собой вы Живёте….

                • 2993 1912
                  Voyager 41 мин. назад

                    Вы не задумывались почему Они там, а, вы здесь.Они Управляют а, Вы такие “справедливые” только СОПЛИ ЖУЕТЕ???))))

                  • 2993 1912
                    Voyager 39 мин. назад

                      Они решают а Навозные Мухи ,только В Сводках их Констатируют)))))

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