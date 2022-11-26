Европа на пороге тьмы
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Можно ли проследить причины нынешнего энергетического кризиса в истории конфликтов глобальных корпораций на протяжении двадцатого века. Кто стоит за разрушением Евросоюза. Как вписывается происходящее на Украине в общую картину передела мира между корпорациями. На вопросы итальянского независимого издания о геополитике, экономике, политике – Giubbe Rosse News отвечает Дмитрий Перетолчин.
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