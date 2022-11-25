Ущербность сегодняшнего образования
Сергей Аликин и Алексей Орлов
Что такое социализация?
Почему сейчас большинство школ ущербно изначально, не предусмотрены многие направления для развития детей?
Противоречия. Человек должен воспитываться в семье на определённых нравственных нормах. Это любовь к ближнему, взаимовыручка, взаимопомощь, взаимоуважение, жизнь за други своя. Без этого семья не состоятельна. На этом должно формироваться общество.
Но сейчас, выходя в общество, в ту среду, где он должен будет утвердиться и раскрыть себя, он сталкивается с совершенно другой этикой…
Сергей Илларионович Аликин – военный пенсионер.
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#ущербностьобразования #социализация #семья #общество
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