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Полный разбор экономики новых регионов России

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Что из себя представляют новые регионы с экономической точки зрения, и чем они станут для России – драйвером роста экономики или обузой? Как интегрировать новые территории? Сколько денег потребуется для восстановления их экономик? Какие возможности заложены в присоединённых территориях? Об этом говорит экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Ведущий – Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zn_cJZ5waYM
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