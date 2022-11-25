Полный разбор экономики новых регионов России
Что из себя представляют новые регионы с экономической точки зрения, и чем они станут для России – драйвером роста экономики или обузой? Как интегрировать новые территории? Сколько денег потребуется для восстановления их экономик? Какие возможности заложены в присоединённых территориях? Об этом говорит экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Ведущий – Сергей Харцызов.
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