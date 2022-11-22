Николай Тихонов. Мать. Из книги “Ленинградские рассказы”. Читает Серафима Бирман
Николай Тихонов. Мать. Из книги "Ленинградские рассказы". Читает Серафима Бирман
Из книги "Ленинградские рассказы".
Мать в очередной раз пошла навестить сына в деревню под Ленинградом, где он учился военному делу, чтобы отправиться на фронт, но не смогла увидеться с ним – деревня горела, там шел бой с немецкими захватчиками, где ее Боря сражался вместе с другими солдатами.
Рассказ из раздела "Ленинград принимает бой".
Музыкальное сопровождение – Петр Чайковский. "Колыбельная". Исполняют: Витольд Гертович (скрипка), Ирина Ростовцева (фортепиано)
#КДнюПобедыЛитературныечтения
В ролях: Бирман Серафима
Год производства: 1966