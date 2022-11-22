Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Николай Тихонов. Мать. Из книги “Ленинградские рассказы”. Читает Серафима Бирман

11 0

Николай Тихонов. Мать. Из книги "Ленинградские рассказы". Читает Серафима Бирман
 

Из книги "Ленинградские рассказы".
Мать в очередной раз пошла навестить сына в деревню под Ленинградом, где он учился военному делу, чтобы отправиться на фронт, но не смогла увидеться с ним – деревня горела, там шел бой с немецкими захватчиками, где ее Боря сражался вместе с другими солдатами.
Рассказ из раздела "Ленинград принимает бой".
Музыкальное сопровождение – Петр Чайковский. "Колыбельная". Исполняют: Витольд Гертович (скрипка), Ирина Ростовцева (фортепиано)

#КДнюПобедыЛитературныечтения

В ролях: Бирман Серафима

Год производства: 1966 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S2tMsuB7OtY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Приключения американца в России
Велес бог мудрости
Феномен Юрия Горного
Бэкграунд, выпуск-254 за 21 апреля 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru