Банкротство FTX как этап формирования новой мировой финансовой системы
Банкротство FTX как этап формирования новой мировой финансовой системы
Крах криптобиржи FTX подсветил действия основных финансовых игроков и породил множество спекуляций на эту тему. Мы уже дали общую оценку (https://t.me/econopocalypse/116) банкротству, а сейчас разберем некоторые интересные детали.
Есть ли связь между крахом FTX и помощью Украине?
Наши предыдущие исследования выявили что общий объем донатов (https://t.me/rybar/31956) собранный как бы на нужды ВСУ при непосредственной поддержке Минцифры Украины составил около $64 млн. Причем большая часть – это пожертвования криптобирж, которые они были вынуждены сделать под давлением американских регуляторов.
По данным руководства украинской криптобиржи Kuna (https://t.me/rybar/31956) – часть этих пожертвований была фиктивной. Мицифры Украины пыталось также заработать на NFT и выпуске собственного токена, но эти авантюры не принесли желаемого результата из-за крайне низкого уровня подготовки и банального воровства (https://t.me/rybar/28625) в команде, отвечающей за реализацию этих проектов.
Общая сумма крипто-донатов собранных на нужды ВСУ несопоставима с объемами, которые прошли через FTX. Это позволяет сделать вывод о том, что Украина использовалась просто как ширма для перенаправления финансовых потоков через биржу FTX.
Кто из руководства США был заинтересован в прикрытии руководства FTX в процессе банкротства?
Мы уже ранее обозначили основных бенефициаров (https://t.me/econopocalypse/116), и сейчас уточним о каких суммах может идти речь. Общий объем пожертвований, которые руководитель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фраед сделал в адрес Демпартии США за период 2021–22 гг, составил (https://fortune.com/2022/11/10/sam-bankman-fried-ftx-joe-biden-democratic-party-second-biggest-donor/) $39.8 млн. Больше пожертвовал только Джорж Сорос – $128 млн.
Сэм Бэнкман-Фраед был частым гостем в Белом доме по данным White House visitor logs (https://www.whitehouse.gov/disclosures/visitor-logs/). На некоторых встречах также присутствовал Марк Ветджен руководитель департамента политики и стратегии регулирования в FTX. В администрации Президента Обамы он возглавлял Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
По совершенно случайному совпадению законопроект "О защите пользователей цифровых активов", предложенный (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4760/text#:~:text=Introduced%20in%20Senate%20(08%2F03%2F2022)&text=To%20amend%20the%20Commodity%20Exchange,market%2C%20and%20for%20other%20purposes.) руководителем Сельскохозяйственного комитета в Сенате Дэби Стайбенов в августе 2022 предполагал что функция регулирования крипто-рынка будет возложена как раз на CFTC.
Роль Гэри Генслера в банкротстве FTX
Вялая реакция (https://www.foxbusiness.com/markets/sec-chairman-gary-gensler-met-with-head-ftx-months-before-collapse) руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) на банкротство века выглядит крайне странно. Записи в собственном календаре Генслера подтверждают, что он встречался с руководителем FTX в марте 2022.
Предметом обсуждения стали уникальные риски, связанные с хранением цифровых активов и условное освобождение от ответственности. По факту, работа над выходом на банкротство велась еще с марта.
Роль Джанет Йеллен в регулировании крипто-индустрии
Глава Минфина США всегда была радикально настроена по отношению к крипто-валютам, указывая что они используются для незаконного финансирования и отмывания денег. Сейчас удачный момент для демонстрации публике банкротства FTX для обоснования тотального контроля “исключительно в интересах клиентов”.
Роль Зеленского
Как это ни парадоксально, но Зеленскому в этом спектакле была тоже отведена своя роль. На 30 ноября на платформе New York Times (https://www.nytimes.com/events/dealbook-summit#speakers) запланирована встреча с участием Сэма Бэнкмана-Фраеда, Зеленского, Цукерберга и Джанет Йеллен. Там очень интересная подборка спикеров.
Сэм Бэнкман-Фраед видимо осветит перспективы развития крипто-отрасли на примере успешного вывода части средств FTX на Багамы (https://beincrypto.com/sam-bankman-fried-speaking-with-janet-yellen-at-this-event/), Цукерберг вопросы связанные с метавселенными, общий контроль и руководство на Джанет Йеллен, а Зеленский вероятно должен олицетворять собой движение к прогрессу и демократии, а также обоснование любых жестких мер для их достижения.
Как мы видим, США последовательно (https://t.me/rybar/27832) ведут работу по сохранению контроля над мировой финансовой системой, не считаясь с общественным мнением и локальными потерями. Хотя внимание общственности приковано к крупной сумме в $10 млрд, в данном случае речь о гораздо большем.
Сейчас решается вопрос тотального контроля мировой финансовой системы, которая объединит в себе классические финансы, крипту и метавселенные.
https://t.me/econopocalypse/117 – цинк