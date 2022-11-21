Газпром – ВСЁ! FreePort LNG заменит все Поставки Газа в Европу | Геоэнергетика Инфо
Газпром – ВСЁ! FreePort LNG заменит все Поставки Газа в Европу. Геоэнергетика Инфо
Американский Freeport LNG объявил о планах возобновить производство СПГ. Завод по производству сжиженного природного газа СПГ Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность, следует из сообщения оператора.
Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня – 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.
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