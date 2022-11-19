Крёстный отец «Звёздных войн» из Ленинграда
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Кем был Павел Клушанцев — гениальным изобретателем киноэффектов, крёстным отцом «Звездных войн», успешным кинорежиссёром, признанным мастером научно-популярных фильмов, визионером и непризнанным пророком в своём отечестве, закончившим жизнь в забвении. Как получается, что гениальные изобретения русских ученых получают своё воплощение за океаном, где приносят огромную прибыль голливудским дельцам. Рассказывает Дмитрий Мелёшин.
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