Теракты в Турции. Терроризм – оружие США (Николай Стариков)
В новом выпуске видеоблога откровенно высказал свою точку зрения по поводу терактов в Турции. США давно используют терроризм как оружие в геополитической борьбе. Такая «чёрная конкуренция» в мировой политике – один из грязных методов США в достижении своих «национальных интересов».
#Турция #США #терроризм
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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спецслужбы всех стран работают одинаково -стариков говорит шаблонно..
У Вас научился, – мама у него скрыта. Но то такое. – Понятно почему.