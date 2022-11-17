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Жалкая сущность марионеток

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Жалкая сущность марионеток.

1. "Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или наш ракетный удар. Залужный сказал, что это не наша ракета. Ему доложил командующий воздушных сил. Мне нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел" (с) Зеленский

2. Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского о том, что ракета упавшая в Польше была не украинской.

3. "Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%… Мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши" (с) Зеленский

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7980114.html
Метки: карикатуры, польша, США, Украина, юмор
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