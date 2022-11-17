Жалкая сущность марионеток
Жалкая сущность марионеток.
1. "Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или наш ракетный удар. Залужный сказал, что это не наша ракета. Ему доложил командующий воздушных сил. Мне нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел" (с) Зеленский
2. Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского о том, что ракета упавшая в Польше была не украинской.
3. "Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%… Мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши" (с) Зеленский