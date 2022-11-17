Как же долго мы ждали вот такого выступления в Госдуме!!!
Значит, точка невозврата ещё не пройдена и, дай бог, не будет никогда достигнута. Спецоперацию на Украине стоило начать хотя бы ради такой настроенности Госдумы, а с ней и всего общества.
Конечно, ещё в начале нулевых следовало понять, что наше образование встало на губительный путь слепого копирования западных гнилых стандартов. Однако социальные процессы, тем более в образовании – штука весьма и весьма инерционная. И именно СВО дала решительный толчок для официального публичного признания совершённых ошибок, чуть не ставших фатальными.
Толстой об образовании
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