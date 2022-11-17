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Как же долго мы ждали вот такого выступления в Госдуме!!!

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Да ещё при полном официальном согласии со сказанным всех думских фракций!

Значит, точка невозврата ещё не пройдена и, дай бог, не будет никогда достигнута. Спецоперацию на Украине стоило начать хотя бы ради такой настроенности Госдумы, а с ней и всего общества.

Конечно, ещё в начале нулевых следовало понять, что наше образование встало на губительный путь слепого копирования западных гнилых стандартов. Однако социальные процессы, тем более в образовании – штука весьма и весьма инерционная. И именно СВО дала решительный толчок для официального публичного признания совершённых ошибок, чуть не ставших фатальными.

Толстой об образовании




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/6347073.html
Метки: болонский, будущее, власть, воспитание, дети, Дума, егэ, образование, Россия, система, школа
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