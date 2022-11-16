РФ выделит Белоруссии кредит на 105 миллиардов рублей
РФ выделит Белоруссии многомиллиардный кредит, сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. «Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России», – говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках Соглашения «импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Республики Беларусь». «В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», – добавили в пресс-службе. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Россия выделит около 2 млрд долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В начале ноября глава белорусского Кабмина Роман Головченко сообщил, что около 1,2 млрд долларов будет направлено на гражданские импортозамещающие проекты, ещё на 200 млн долл. – на финансирование военных проектов в сфере микроэлектроники. По материалам Telegram, ТАСС, РИА Новости...
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…ух-ты,какая Хорошая новость для Белоруссии!
(и КАК россия находит средства…при ВСЁМ-приТОМ…)
ВСЕ прекрасно Понимают,что БЕЗ $$$ из РФ – РБ не выстоит…
(Особенно В НЫНЕшнее – САНКЦИОННОЕ время для Белоруссии…)
В РФ понимают,что Главная Помощница,ДЛЯ РБ -Только Она!
* иначе,ГОЛОПирующая Разруха В рб…и Придёт “ХАНА”…
*** да И в России Понимают,что ЕСЛИ РБ “падёт” ТО…
то Полит-Соц–ХАОС(ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ)из РБ – в РФ прИДЁТ…
(МОЛНА БЕЖЕНЦЕВ из РБ – Стабильность в РФ – ВЕЗДЕ СМЕТЁТ…)
…$ iz РФ в РБ не-ради-экономики – РФ вынуждена “ВЛИТЬ”…
а ДЛЯ-ТОГО чтобы в Белоруссии – Полит-соц-ХАОС – НЕ допустить…
(чтобы Белоруссию,в СВОЕЙ Полит-”орбите” СОХРАНИТЬ…)
* И…украiнizацiю Белоруссии – НЕ допустить…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 16-11-22.