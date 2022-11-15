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Лишение гражданства России: зачем, почему и кого (Николай Стариков)

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В эфире «Царьграда» обсудили президентские поправки к закону, в целом ряде случаев дающие возможность лишать приобретённого гражданства.

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LmRTdVnIylE
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