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Большая 20-ка: стоило ли Путину туда ехать (Николай Стариков)

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15-16 ноября на Бали проходит саммит стран «Большой двадцатки». Российского лидера Владимира Путина на встрече не будет, вместо него делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент США Джо Байден заявил, что будет рад, если Путин не приедет на Бали. Премьер Великобритании Риши Сунак намерен строго осуждать Россию за происходящий военный конфликт на Украине. Западные СМИ заранее «предсказали», что во время выступлений российской стороны будут полупустые залы, а представители «цивилизованных» стран демонстративно откажутся от контактов с делегацией из РФ.

В программе «Акцент дня» рассказал, какие темы станут главными на саммите G20 в Индонезии и почему Владимир Путин отказался от участия в нем.

#Путин #Россия #G20

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G7XwIk66Phs
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