Американцам не удалось заставить Индию примкнуть к санкциям против России и, в частности, присоединиться к введению Западом «потолка цен» на российскую нефть. Это попыталась сделать на минувшей неделе американский министр финансов Джанет Йеллен, побывавшая в Нью-Дели с однодневным визитом, в рамках которого она была сопредседателем на девятом заседании индийско-американского диалога по экономическому и финансовому партнерству.

Но в результате ей пришлось пойти на попятный. «США не против, чтобы Индия закупала нефть РФ по стоимости выше ценового потолка», была вынуждена заявить министр по итогам переговоров в Нью-Дели. Хотя при этом она и сделала оговорку, добавив, что правительство и частные индийские компании могут «покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу».

Под услугами подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы. США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет не просто, сказала Йеллен агентству Reuters. «Многие покупатели зависят от западных услуг», — указала она.

Однако предметом переговоров визитера из США была не только нефть (как известно, Индия является сейчас после Китая вторым ее покупателем у России), но и попытки Вашингтона укрепить в целом свои связи с Нью-Дели на фоне нарастания напряженности в отношениях с Китаем и Россией.

«Соединенные Штаты, — откровенно призналась, комментируя визит Йеллен New York Times, — ставят Индию в центр своих стремлений вырвать глобальные цепочки поставок из тисков американских противников, стремясь укрепить связи с одной из самых быстрорастущих экономик мира, поскольку напряженность в отношениях с Китаем остается высокой, а война России в Украине переворачивает международную торговлю».

Как отмечает New York Times, именно с такой целью Йеллен прибыла в Индию, где посетила офис компании Microsoft в окрестностях Нью-Дели. В ходе этого посещения министр финансов США заявила, что «Соединенные Штаты применяют подход, называемый «френд-шоринг», чтобы диверсифицироваться и уйти от стран, которые представляют геополитические риски и риски безопасности для нашей цепочки поставок. Для этого мы активно углубляем экономическую интеграцию с надежными торговыми партнерами, такими как Индия», — сказала министр.

При этом Йеллен, в частности, посулила предоставить производителю солнечной энергии 500 миллионов долларов на строительство объекта в южно-индийском штате Тамил Наду, что по ее словам, представляет «часть усилий администрации, направленных на то, чтобы помочь мировой солнечной промышленности уйти от Китая, который, по словам Йеллен, производит солнечные панели с использованием принудительного труда в своем регионе Синьцзян». Министр также обратила внимание на недавний переход компании Apple к переносу производства iPhone из Китая в Индию.

«В последние месяцы, — разоткровенничалась New York Times, — возросло значение связей Америки с Индией. Эта страна — редкий союзник, который поддерживает прочные дипломатические отношения с Россией, которая стала ее главным поставщиком нефти, и имеет влияние на президента Владимира Путина. В то же время многочисленное англоговорящее население Индии может сделать ее международным производственным центром для американских компаний. Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии в целом».

Как отмечает швейцарский телеканал SRF, «отношения Индии с США никогда не были такими близкими, как сейчас. Более 4,5 млн индийцев живут в США, и две страны также сблизились стратегически — в оборонительной борьбе против Китая».

А судя по публикациям в индийской печати, в экономических кругах Дели такие авансы со стороны Вашингтона встретили с явным интересом. Так, ведущее деловое издание Индии — Economic Times отметило, что опубликованная недавно новая стратегия нацбезопасности США, которая нацелена на противостояние Китаю и России, открывает, как считает издание, новые возможности для Индии. «Есть множество возможностей для более тесного партнерства между США и Индией. Посыл для Индии сейчас яснее, чем когда-либо: геополитика играет ей на руку. Так что теперь Индия должна воспользоваться моментом ради себя, региона и всех открытых обществ», — отмечает эта индийская газета.

Такой прагматический интерес понятен, потому что, как известно, отношения Индии с Россией не так многогранны, как ее связи с США, Европой или даже с Японией. Так двусторонняя торговля между Индией и Россией составляет всего 11 миллиардов долларов, в то время как торговля Индии с Соединенными Штатами составляет 146 миллиардов долларов и с Евросоюзом — 71 миллиард долларов в год.

Однако все это вовсе не отменяет декларируемый Индией в последние годы курс на укрепление связей с Россией. Так, закупки Индией, например, российской военной техники являются, как признают в Нью-Дели, наиболее важным элементом торговых отношений между двумя странами, а это значит, что это имеет для Индии более важное значение для обеспечения ее безопасности.

В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс «БраМос» (BrahMos), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В индийском городе Корва открыт завод по производству автоматов Калашникова. Был подписан контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю “Рособоронэкспорта”. Россия также строит для Индии фрегаты, поставила большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», а также получила от Минобороны Индии запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т. А кроме того, Индия сейчас — крупнейший после Китая покупатель российской нефти, что для нее чрезвычайно выгодно. В середине сентября газета Times of India со ссылкой на источники в индийском Минторге написала, что Индия сэкономила с февраля 2022 года $439,7 млн из-за того, что покупала российскую нефть со скидкой.

«Россия — наш стабильный и долгосрочный партнер», — заявил министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время своего визита в Москву 7-9 ноября. Что касается планов США по ограничению цен на российскую нефть, то индийский министр в этом контексте еще до визита Йеллен заявил следующее: «Индия является третьим в мире потребителем нефти и природного газа и имеет низкий уровень доходов, поэтому будет исходить исключительно из собственных интересов. В свете этого индийское правительство считает, что наши отношения с Россией работают на пользу Индии. А если они работают на пользу Индии, то мы хотели бы их продолжать и дальше».

Как написал в пятницу бывший министр иностранных дел Индии и посол в России Канвал Сибал в India Narrative, его страна будет продолжать развивать и расширять свои экономические связи с Россией. На Индию бесполезно давить, призывая присоединиться к санкциям против РФ.

Индия воздерживается в голосованиях в ООН по антироссийским резолюциям. Поэтому Западу и не удаётся привлечь Нью-Дели к сделке по установлению потолка на российскую нефть.

А потому уже даже в США есть те, кто сомневается в том, что Вашингтону удастся сделать Индию своим партнером в борьбе против России. Как пишет американское издание Hill, последний «громкий визит президента России Владимира Путина в Дели утверждает стремление Индии к стратегической самостоятельности, несмотря на то, что она также выстраивает устойчивое стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С точки зрения индийцев, американцы не всегда являются полностью надежными. Учитывая угрозы безопасности Индии со стороны Пакистана и Китая, Индия хочет гарантировать себе, что у нее есть партнеры и помимо США, особенно в качестве источника вооружений и военных технологий».

«Дели считает, — признает Hill, — что с Москвой на своей стороне лучше, чем с Москвой сугубо в китайском лагере. Россия также меньше связана с Пакистаном, который использовал свой союз времен холодной войны с США для развития своего военного потенциала против Индии».

О провале миссии Йеллен свидетельствует и тот факт, что уже после ее отъезда из Нью-Дели, газета Indian Express объявила, что Индия рассчитывает в два раза увеличить объемы торговли с Россией. «На основе отзывов различных экспортеров и коммерческих организаций, — пишет издание, — Министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов,» — говорится в протоколе переговоров.

На этой неделе индийское правительство разрешило использовать рупию в международных торговых расчетах. Как отметило Министерство торговли, это сделано для упрощения и облегчения международных операций в рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской валюты.

Как отмечается, в последнее время объемы российско-индийской торговли существенно выросли, в основном за счет резкого увеличения поставок в Индию российской нефти.

Если раньше сырье из России составляло менее 1% в общем объеме индийского потребления, то теперь этот показатель вырос до 22%. В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

Таким образом, нет сомнений, что сделав ставку на Индию в попытках изолировать Россию и навредить Китаю, Вашингтон явно ошибается в расчетах.





