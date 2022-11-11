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О создании Управления космической стратегии в составе Командования стратегических сил КНДР

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О создании Управления космической стратегии в составе Командования стратегических сил КНДР

Командование Северной Кореи в октябре с.г. распорядилось о реорганизации Командования стратегических сил с целью создания нового Управления космической стратегии (далее Управление).

Приказ содержал указание «реорганизовать командование Стратегических сил» с целью «неограниченного и ускоренного развития ядерной боевой мощи страны». Приказ выполнен к 1 ноября.

Учитывая то, что приказ о реорганизации соответствует законодательству о ядерной политике Северной Кореи, принятому на седьмой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва 8 ноября, многие в северокорейских вооруженных силах считают, что этот шаг является частью более широких усилий северокорейского лидера Ким Чен Ына по усилению ядерного сдерживания страны.

В задачи нового Управления входит «милитаризация и вепонизация космоса», где «будет развернуто множество военных спутников наблюдения», а также руководство стратегическими операциями в космическом пространстве.

Создание органа военного управления предполагает, что Северная Корея стремится ускорить выполнение пятилетнего плана (2021–2025 гг.) по развитию оборонных наук и новых систем вооружений, включая оперативное развертывание военных спутников наблюдения.

Формирование нового Управления происходит в то время, когда военные спутники наблюдения все еще находятся на стадии разработки. Действительно, большинство новых командных структур КНДР были созданы после того, как их соответствующие силы уже были развернуты в полевых условиях.

Высшее командование КНДР считает, что создание нового Управления поддержит усилия в реализации намерений страны по завоеванию и милитаризации космоса.

Политический отдел Командования стратегических сил подчеркивает цели и важность нового Управления космической стратегии: этот шаг является «необходимой задачей в условиях долгосрочной конфронтации с американским империализмом и его вассалами…».

Напомним, в марте 2022 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что целью разработки и эксплуатации военных спутников наблюдения является «предоставление вооруженным силам КНДР информации в режиме реального времени» о военных действиях против него агрессивных войск американского империализма и его вассальных сил в Южной Корее, Японии и на Тихом океане».

Ким отметил, что «ЦК Трудовой партии полностью поддерживает решение Национального управления аэрокосмического развития о разноплановом выводе на солнечно-синхронную орбиту большого количества военных разведывательных спутников в период пятилетки, чтобы обладать сильной способностью для сбора разведывательной информации».

https://t.me/poisk_mil/5155 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7965978.html
Метки: империализм, ким чен ын, кндр, космос, северная корея, спутники, США, южная корея, ядерное оружие
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