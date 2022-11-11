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Что сейчас происходит с российской экономикой? Валентин Катасонов

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Что такое экономическая мобилизация? Кому нужно искусственное создание хаоса? Как с помощью идей советской индустриализации сделать рывок и вывести российскую экономику на другую траекторию развития? Говорим с доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества имени Шарапова Валентином Катасоновым. Ведущая – Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7doyj8ifBvU
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