Что сейчас происходит с российской экономикой? Валентин Катасонов
Что такое экономическая мобилизация? Кому нужно искусственное создание хаоса? Как с помощью идей советской индустриализации сделать рывок и вывести российскую экономику на другую траекторию развития? Говорим с доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества имени Шарапова Валентином Катасоновым. Ведущая – Дария Павлова.
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