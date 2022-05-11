Нелёгкая лёгкая промышленность. Что сейчас происходит с российским производством?
Как бизнес выживает в современных условиях? Что сейчас происходит с отечественным малым и средним бизнесом? Какое место в экономике России занимает лёгкая промышленность? Как повлиял уход мировых игроков на российский рынок? Об этом говорим с российским предпринимателем, президентом группы ZENDEN Андреем Павловым. Ведущая – Дана Шереметева.
Смотрите канал “День” на других платформах
ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297?lang=ru
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #zenden #импортозамещение #производство #бизнес #санкции #кризис #легкаяпромышленность #обувь #рынок #АндрейПавлов #ритейл
а что говорить, рубль прыгает как заяц, фик что спланируешь. снова доллар 68,84
Если у вас есть из чего и вам тяжело планировать, то я за скромную пахлебку и хамер вам спланирую все в лучшем виде.
Как выжить?
Как все.
Всё продать и свалить.
подторговываешь живым товаром мезеньский упырь -чтож сам монатки не продаешь и не линяешь -почем тушка у хозяина?
https://www.youtube.com/watch?v=qIu_U7caAcQ
О! как все запущено у Хохла раз начал постить примитив -еще был в сетях аля директор совхоза ,потом завклубом колхоза Подьем-не находил?? поищи -они эти роли лет 20 уже играют ,как ты мезеньского суворовца..А в РФ все ок..
“В Россию привезли лазерные телевизоры Hisense L9G
В моделях Hisense LASER TV 100L9G и Hisense LASER TV 120L9G реализована улучшенная технология TriChroma, которая отличается глубиной и детализацией изображения. Стоимость телевизора 591600 руб…
-занимай очередь Хохол и не пости ерунду..
А Бриони?
Бриони тебе подвезли?
Радасть то какая.
РФ НЕ делает хорошие и дорогие телики но привезут богатеньким.
Потому ЗДЕСЬ всё продают и едут ТУДА делать телики.
Ну как Теслу которую делают парни из России.
Их с Ё-мабилем Прохоров кинул они уехали к Маску.
Всё у них там хорошо и ТЕБЕ пришлют Теслу.
Воруй смело
А мне не по карману