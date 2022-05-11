Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество, Экономика

Нелёгкая лёгкая промышленность. Что сейчас происходит с российским производством?

93 7

Как бизнес выживает в современных условиях? Что сейчас происходит с отечественным малым и средним бизнесом? Какое место в экономике России занимает лёгкая промышленность? Как повлиял уход мировых игроков на российский рынок? Об этом говорим с российским предпринимателем, президентом группы ZENDEN Андреем Павловым. Ведущая – Дана Шереметева.

Смотрите канал “День” на других платформах

ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297?lang=ru
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #zenden #импортозамещение #производство #бизнес #санкции #кризис #легкаяпромышленность #обувь #рынок #АндрейПавлов #ритейл
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0VlhHDg15Pk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
"Дневник Марины Ганаевой" (Два месяца дружбы с Комплексом «СветЛ»)
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
Когда люди осознают причины болезней — доктора будут не нужны
У нашего Солнца есть имя – ЯРИЛО и этому имени 1,5 млрд. лет!
7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 257 141
    Sibiryak четыре часа назад

      а что говорить, рубль прыгает как заяц, фик что спланируешь. снова доллар 68,84

    • 30232 6676
      Русофил два часа назад

        Как выжить?
        Как все.
        Всё продать и свалить.

      • 30232 6676
        Русофил час назад

          https://www.youtube.com/watch?v=qIu_U7caAcQ

          • 23645 19731
            маринаРусофил 24 мин. назад

              О! как все запущено у Хохла раз начал постить примитив -еще был в сетях аля директор совхоза ,потом завклубом колхоза Подьем-не находил?? поищи -они эти роли лет 20 уже играют ,как ты мезеньского суворовца..А в РФ все ок..
              “В Россию привезли лазерные телевизоры Hisense L9G
              В моделях Hisense LASER TV 100L9G и Hisense LASER TV 120L9G реализована улучшенная технология TriChroma, которая отличается глубиной и детализацией изображения. Стоимость телевизора 591600 руб…
              -занимай очередь Хохол и не пости ерунду..

              • 30232 6676
                Русофилмарина 11 мин. назад

                  А Бриони?
                  Бриони тебе подвезли?
                  Радасть то какая.
                  РФ НЕ делает хорошие и дорогие телики но привезут богатеньким.
                  Потому ЗДЕСЬ всё продают и едут ТУДА делать телики.
                  Ну как Теслу которую делают парни из России.
                  Их с Ё-мабилем Прохоров кинул они уехали к Маску.
                  Всё у них там хорошо и ТЕБЕ пришлют Теслу.
                  Воруй смело
                  А мне не по карману

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru