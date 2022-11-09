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Рост спроса на СПГ в Европе

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Так не сбываются прогнозы

Отрезанные от российского газа, европейские страны обратились к спотовому рынку. Из-за резкого роста цен некоторые поставщики СПГ в Южную Азию просто отменили давно запланированные поставки в пользу Европы. Более высокие цены, которые они могут получить на спотовом рынке с лихвой компенсируют любые штрафы, которые они платят за уклонение от запланированных поставок. Такая динамика, вероятно, сохранится в течение многих лет.

Экспортеры в Катаре и США предпочитают поставлять газ платежеспособным европейским клиентам, и такие развивающиеся страны, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд, вынуждены конкурировать по цене с Германией и другими экономиками, в несколько раз превосходящими их по размерам.

Более высокие цены на газ существенно опустили прогнозы спроса в этих странах из-за роста цен на газ. В Европе наоборот – спрос на СПГ выходит на новое высокое плато.

https://t.me/topinfographic/1838 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7961599.html
Метки: газ, Европа, инфографика, экономика, энергоносители
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