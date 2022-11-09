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А. Исаев. «Повод всегда найдётся». История о том, как США начинают войны. Ч.2: Гренада, Панама, Ирак

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Авторский цикл Алексея Исаева «Повод всегда найдётся».
История о том, как США начинают войны. Часть вторая: Гренада, Панама, Ирак

Часть первая: https://youtu.be/zcGUDNB4EUM

Любому государству начинать войну трудно. Ещё труднее её закончить.
Любому, но не Соединённым Штатам Америки. Если надо было решить политические, стратегические или экономические задачи, то война – это первое, что приходило в голову руководству США.
Нужен был лишь хороший повод и военное превосходство.
Повод не должен быть сложным. Раньше это была «защита угнетённых» и «стрельба по нашим парням». Сегодня – это «поддержка демократии и борьба с международным терроризмом»…

Партнёр проекта – «Территория Космоса». История. Просвещение. Сплочение. Развитие. Будущее.
https://vk.com/territorya_kosmosa
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jEPBrTOcczE
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