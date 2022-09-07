А. Исаев. «Повод всегда найдётся». История о том, как США начинают войны. Ч.1: Мексика и Вьетнам
Авторский цикл Алексея Исаева «Повод всегда найдётся».
История о том, как США начинают войны. Часть первая: Мексика и Вьетнам.
Любому государству начинать войну трудно. Ещё труднее её закончить.
Любому, но не Соединённым Штатам Америки. Если надо было решить политические, стратегические или экономические задачи, то война – это первое, что приходило в голову руководству США.
Нужен был лишь хороший повод и военное превосходство.
Повод не должен быть сложным. Раньше это была «защита угнетённых» и «стрельба по нашим парням». Сегодня – это «поддержка демократии и борьба с международным терроризмом»…
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