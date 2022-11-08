Как государства конкурируют за право продать себя на глобальном аукционе
Как устроен глобальный миропорядок в реальности? Что такое современный неоколониализм, и как он работает? Какие новые формы и механизмы эксплуатации придумало человечество? Зачем государства конкурируют за право продать себя в рабы на мировом рынке? И кто такая настоящая элита? В студии историк Иван Мизеров и журналист Дионис Каптарь.
Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii
Книга “Весна народов. Предыстория и ход всеевропейской революции 1848-1849 годов”. Мизеров И.И. https://den-magazin.ru/utm/1408
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