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Царство абсурда: Европа жадно Скупает СПГ из России | Геоэнергетика Инфо

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Царство абсурда: Европа жадно Скупает СПГ из России. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Поставки газа СПГ в Европу из России увеличились на 46% в годовом исчислении за первые 9 месяцев 2022 года. за указанный период страны ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ по сравнению с 11,3 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года. Франция, Нидерланды, Испания и Бельгия были основными импортерами российского СПГ в 2022 году. Треть поставок российского СПГ в Европу пришлась на Францию, а почти четверть – на Испанию. Только две страны Европы — Великобритания и Литва — полностью прекратили импорт российского СПГ.
Теперь они обеспокоены как-бы не перерезали эту пуповину. Особенно на фоне предупреждения МЭА о том, что Европа может столкнуться с дефицитом газа до 30 млрд кубометров для подготовке к отопительному сезону 2023/24. Кто там намекал на санкции против российского СПГ?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Uo8XJUVRUuU
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