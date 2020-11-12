С. К. Андрей Андреевич, зная вас как человека увлечённого и в то же время несговорчивого по принципиальным вопросам, хочу спросить: неужели является правдой утверждение, что монголы на Руси верховодили гораздо дольше, чем об этом сообщают учебники истории?

И, как всегда, в конце я, ведущий рубрики, расскажу случай из жизни, который теперь так и будем называть – «Случай из жизни…».

Об этом и о многом другом Сергей Крышин беседует с человеком, немало лет посвятившим вопросам взаимосвязи религии и светской истории. Ограничиваясь в этой первой части пока лишь беседой о «Монгольском иге» на Руси, в наших следующих беседах мы коснёмся также и других, не менее редких и интересных, с точки зрения традиции и здравого смысла, религиозных тем, о которых до последнего времени принято было молчать.

Вместе с его падением с ещё большей силой продолжила свой распад и единая до того русская Церковь, прямым наследником которой и стало нынешнее отеческое православие с его многочисленными ответвлениями и осколками: сектами и целыми конфессиями, разбросанными ныне по всему белому свету.

Включая сюда разрекламированных в 17–18 веках «древних греков», «древних египтян», «древних италийцев», «древних китайцев»… все они начали обретать самостоятельность и ощутимую независимость только со времени надлома, ослабления и развала так называемого «Монголо-татарского ига».

Что бы ни говорили по этому поводу историки старой школы, но основной бум обретения народами Европы и Азии государственности пришёлся отнюдь не на античность или раннее средневековье.

Минувшие 17–20 вв. для обитаемого мира в прямом смысле слова были государствообразующими. На печатных европейских картах стали возникать национальные границы для французов, англичан, испанцев, шведов, итальянцев, немцев… греков, украинцев, которые впервые, не на словах из учебников истории, а уже на деле образовали собственные национальные институты.

А. А. В этом можно не сомневаться. Новейшие исследования не оставляют шансов старой исторической школе, определившей ему менее 250 лет. Однако понятие монгол – это всего лишь одно из имён русичей-татар (вместе с прочими обитавшими на Руси коренными народами). Но монголами их называли в Западной Европе, точнее, моголами, без буквы «н» (светские источники) или гогами-магогами в Библии, притом это имя, судя по сохранившимся письменным источникам и географическим картам, появляется там только в 16–17 вв.

Если кто-то считает, что европейские карты России отражали ареал завоеваний настоящих монголов, то он сильно ошибается. Согласно официальной истории, к концу 15 века «монгольское иго» практически развалилось, и уже не могло представлять для кого-либо опасности. Но это по официальной истории. А вот согласно новейшим исследованиям это самое Иго (русская Орда) длило своё существование, по крайней мере, до 17 века.

Самые последние европейские упоминания о реально угрожающем Европе Иге в виде его синонима Орда приходятся даже на период начала правления отца Петра I, т. е. на середину 17 века. Несмотря, казалось бы, на полный разгром Орды к началу 17 века, у западных правителей ещё сидел страх перед её возрождением и реваншем.

Можно вычислить приблизительный период так называемого «Ига на Руси», которое, кстати, распространяло своё политическое и военное влияние далеко за пределы привычной нам средневековой географии.[1] Это период с середины 13-го и до начала 17-го века, т. е. эпоха длиною более чем в 350 лет!

Другое дело, что даже и в середине 17 века у самоорганизовавшихся к тому времени западных европейцев всё ещё сохранялся трепет и ужас перед русской Ордой, как недавней ещё метрополией и, по сути, властительницей Европы. Отсюда и страхи европейцев, прослеживаемые даже в правление царя Алексея Тишайшего, прозвище которого оправдывалось, кстати, отнюдь не спокойствием и мирностью нрава, а высокой требовательностью и твёрдостью правления.

На Западе только-только создавалась общая картина мировой истории, и ещё не было сколь-нибудь чёткого понимания, что Русь-Монголия, даже после большой Московской Смуты и смены деспотичного Рюрика на лояльного Европе юнца-царя Романова, вновь не поднимет голову и не пойдёт на повторное завоевание Европы и островов.[2]

Если бы азиатские монголы действительно владели Русью 250 лет, она бы преобразовалась кардинально, и ни одного, так сказать, русского и вообще ничего русского от такой генетически доминантной культуры не осталось бы. 250 лет – это слишком большой срок для оккупации. Так не бывает. Даже если 50 лет, т. е. два поколения, это уже ассимиляция. Нас же не инопланетяне бесполые захватили в 13-м веке!

С. К. И всё же, почему Орда получается русская?

А. А. Потому, что Орда и Иго, которыми, по большому счёту, только с 18 века стали официально называться выдуманные западными политиками азиаты-чингизиды, не имеют отношения ни к современным монголам, ни к их предкам.

Проще говоря, «Монгольское иго» из учебников это не чужеземная Орда, пришедшая с азиатского востока, а всего лишь собственное национальное регулярное войско. В которое, кстати, действительно входили так называемые туземные татары, т. е. свои татары, а не пришлые из неведомых земель. Иначе и быть не могло.

Но татарами или татарво́й называлось на Руси почти всё нерусское население вплоть до 17 века, например, узкоглазые и широкоскулые башкиры или калмыки, поволжцы или крымчане. Были, например, узбекские и даже бурятские татары. Многие сибирские народы первое время назывались татарами.

До той поры, пока не разобрались, кто есть кто. Нынешние казанские татары – знаменитые покорители византийских и восточных земель в Европе 14-16 вв. – это булгары, чьё имя созвучно их великой водной артерии – реке Волге. А сам этноним «татары» не такой уж и старый, и пошёл он, судя по письменным источникам, из Западной Европы в значении – преисподняя, подземный мир, ад, тартарары́.[3]

С. К. Булгары – это болгары?

А. А. Булгары – одно из названий «покорителей с Востока». Их было немало в период завоевательных походов. Историки называют их по-разному, от варваров и до готов. Надо полагать, булгары, приходя на европейские земли, представлялись как люди с Волги, как волгаре. Отсюда и название болгарской страны. В Кабардино-Балкарии до сих пор проживает народ, называющий себя балкарцами,[4] по гаплогруппе, вероятно, близкий ашкеназам.

С. К. Но как же монголы?

А. А. Этого названия и вообще могло не быть. Названные монголы – это одно из обобщённых имён неких «великих и больших народов на Востоке», где, как сообщают сами же иностранные источники, правит белый император. Других императоров на планете просто не было. Эти же европейские источники (17–18 вв.) описывают тогдашнюю Русь как «Великую Тартарию», а русских людей (русичей), стало быть – тартарами (татарами).

К «Великой», в свою очередь, примыкали более мелкие Тартарии, раскинувшиеся почти по всей обитаемой на то время евроазиатской земле.

Сомневаться, что в своей политической и военной (ордынской) деятельности все они управлялись из единого центра, не приходится. Историческая Европа и Азия изобилуют свидетельствами присутствия на их землях выходцев с Руси, начиная от имён «древних» ордынских правителей и заканчивая сохранившимися даже до сих пор русско-тюркскими и финно-угорскими топонимами в Испании, Италии, Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Австрии, не говоря уже о Германии и Восточной Европе. Влияние и роль ордынцев на сознание европейцев можно отдалённо сравнить с периодом рэкета в наших 90-х гг., только в государственном масштабе.

Правда, методы «работы с клиентом», не смотря на известную жёсткость, были куда гуманнее постперестроечных российских бандитов. По крайней мере, создавалась огромная европейская инфраструктура, городская инженерия, флот, культовая архитектура, строились десятки тысячи километров мощённых камнем дорог, мосты, акведуки и т. д., в общем, всё то, что потом историки приписали достижениям Древнего Рима, Эллады или иных античных культур.

Здравый смысл подсказывает, что оставить эти многочисленные следы по всей Европе предки нынешних монголов никак не могли. Многое в этом плане можно подчеркнуть из летописных или гражданских письменных источников, из Библии. Все эти Тартарии обозначены на соответствующих европейских картах 17–18 веков, о которых никому из нас не рассказывали в советской школе.[5] Например, конкретные материалы об этом публиковались в первых же оригинальных изданиях Британской энциклопедии конца 18 века.[6]

Но здесь одна тонкость. На Руси русскую землю с её многочисленными народами не называли ни Моголией, ни Тартарией (т. е. ни Монголией, ни Татарией).

Этот, по-своему хитрый термин, появился на картах откалывающейся от метрополии Европы лишь с началом эпохи написания мировой истории, позволяя тем самым переводить стрелки с имени рус, русич, на чужие для нашей земли татарин, монгол, что и дало позже историку Карамзину возможность выдвинуть историческое обоснование «Монголо-татарскому игу», в котором, мол, были и пришлые татары, и пришлые монголы.

А у европейских летописцев доходило до того, что им приходилось писать так же и о белых татарах, чтобы лишний раз не упоминать слово русич или русский. И то верно, лет 500 назад трудно было отличить предка нынешних волжских татар и проживающего рядом с ним русского.

Вот и родословные книги российского дворянства неумолимо свидетельствуют, что род Годуновых идёт от мурзы Чета, выехавшего из Орды в 1330 г., род Ермоловых – от Арслан‑Мурзы‑Ермола, который в 1506 г. приехал на Русь от Золотой Орды, а также Голицыны, Булгаковы, Куракины, Дашковы, Суворовы, Ушаковы, Кутузовы, Мусины‑Пушкины, Тургеневы, Аксаковы, Тимирязевы, Барановы, Таракановы, Карамзины, Чаадаевы и другие дворянские роды из русских областей, которые ещё 400 лет назад назывались татарами.

Были донские, белгородские, рязанские и другие татары. Разве не любопытно, что старинные кладбища в той же Рязани, Орле или Туле до сих пор называются татарскими?

Другими словами, чтобы «сделать» из татарина русского (или наоборот), достаточно, чтобы он пожил в соответствующей среде, говорил и молился языком своего кровного брата. И ещё одно замечание. Считается, что цвет глаз у всех чистокровных (древних) казанских татар сегодня был не карий, а цветной, а волосы – светлые.

Налицо родство русских и татар, которые когда-то были единокровным народом. Противопоставление древних русских и древних волжских тюрок – это во многом бессмысленная трата времени. Различия произошли только в последние 400–500 лет, в том числе в результате размежевания первичного христианства на православных и мусульман.

В нашем случае, и Монголо‑Татария, и Великая Русь – это названия одной и той же территории, одного и того же государства. Эта мысль, невозможная ещё 10-20 лет назад, сегодня уже хорошо известна. В том числе, благодаря открывшимся иностранным источникам.

Что до монголов, то достаточно вспомнить, что на тех же западных средневековых (поздних) картах, например, индийская территория названа землей «Великих моголов».

Сегодня эта большая страна называется Индией, но ведь и наши, и индийские специалисты (из собственных же источников) знают, что моголы – это пришлые люди «с Севера, с белой бородой и кожей, высоким ростом, небесно-голубыми глазами, у которых полгода день и полгода ночь». Но одно дело, знать новые факты, и совсем другое – делать из этих фактов обновлённые выводы. Которые могут оказаться ненужными и даже «вредоносными».[7]

Этимология этого слова достаточно прозрачная: моголы – могучие, мо́гущие. Это русское значение (МОГА, МОЧЬ, МОГУТА), скорее всего, и попало в разговорник Эллады, как греческое ΜΕΓΑΣ (большой, великий, могучий), ΜΕΓΑΛΟΣ (то же) и как англ. MAGE (маг, мудрец), чтобы потом вернуться на Русь уже как прозападное название Руси в форме Tartaria Magna, т. е. всё та же Великая (Могучая) Тартария.

Между прочим, поэту Фёдору Тютчеву ведь ничего не помешало в середине 19 века открыто обозначить пределы русского царства, включая в него почти всю Евразию! Иначе, на каком основании этот глубокий поэт, серьёзный учёный и гражданин писал:

Москва, и град Петров, и Константинов град –

Вот царства русского заветные столицы…

Но где предел ему и где его границы –

На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам их судьбы обличат

Семь внутренних морей и семь великих рек

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не прейдёт вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Вероятно, это не могло быть шуткой или самообманом. Тютчев же не писал просто так, не понимая значения слов, не осознавая последствий.[8]

Другое дело, что опираясь в немалой степени на простодушные «догадки и доводы» славянофилов, которые на то время не были ещё достаточно полными, он невольно даже принизил масштаб монгольского (русского) влияния и охвата русь-ордынской географии. Это только сегодня, благодаря открывшимся вновь множественным источникам, удалось вычислить и признать, что её наибольший охват, пришедшийся на пик правления Ивана Грозного (2-я пол. 16 в.), куда шире, чем это описал Фёдор Тютчев.

Но одно уже то, что он упомянул африканский Нил, индийскую Гангу и «древнего» пророка Даниила, говорит о многом. Совсем не о том, чему нас учит традиция. Так же и знаменитый византийский Константинополь, вкупе с «Ближним Востоком до Евфрата», оказался в широте влияния русского царства.

Работая и живя значительное время в Западной Европе, поэт, вероятно, имел не только совесть, но и доступ к письменным историческим или географическим источникам 16–18 вв., скажем, к той же английской «Британнике» с её картами Руси, их описаниями и межевыми метками.

С.С. К. Значит, греческое Мега или Мегалион это нечто Великое?

А.А. А. Да, например, фоторепродукции мозаик из храма Христа в современном Стамбуле не оставляют сомнений, что на одной из них изображена дева Мария, называемая византийцами Мария Монгольская.

То, что это именно она, сомневаться не приходится. На другой мозаике – её сын Иисус, названный также именем Хор.[9] Оба этих образа «писались» задолго до того, как Царьград (затем Константинополь) был переименован в турецкий Истанбул (İstanbul).[10] И посмотрите, как именно на этой мозаике титулована мать Иисуса Мария.

Последние три слова хорошо прочитываются: «…мугулион мелани монахини», в дословном переводе – «Монгольская Меланья монахиня».[11]

К тому же, не секрет, что в Стамбуле до сих пор существует старейшая христианская церковь, веками оберегаемая турецкими султанами, которая так и называется «Церковь Марии Монгольской». То есть Марии русской, пришедшей в Византию с Руси.

В начале 20 века у Николая Морозова была версия, что термин могол или Моголия – это греческое ΜΕΓΑΛΕΙΟ – величие, или ΜΕΓΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΣ – большой, великий, высокий. Отсюда и скрываемое долгое время от нас хитрое европейское название Руси в форме Tartaria Magna, т. е. Великая Тартария (европейские летописи) или страна Гог-Магог (Ветхий Завет).

С. К. И всё же, давайте ближе к религии. Историкам известно, что монголы были либо язычниками, либо буддистами, либо мусульманами…

А. А. И при этом помогали русским строить храмы? Притом так помогали, как уже никто и никогда не сделает этого в будущем? Но ведь самый большой накал в закладке монастырей, соборов и приходов пришёлся как раз на так называемый период «Монгольского ига». И историки вместе с церковным священством об этом хорошо знают.

Скажите, какой смысл захватчикам заботиться о чужом для них христианском Боге? А ведь монголы, если верить традиции, вышли из своей Монголии, будучи ещё язычниками, а когда захватывали Русь с Европой (≈1260 г.) в Монголию пришли первые буддистские веяния с Тибета.

Очень странная ситуация. Думаю, и сами историки путаются. Ведь буддизм жил и процветал совсем близко, практически по соседству с монголами (державшими одно время в узде даже «великих китайцев») уже более 1000 лет. И что же, всё это время монголы оставались язычниками и шаманили по аулам?

И это при том, что все прочие «узкоглазые соседи» (китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы…) уже давно освоились с этой просветляющей вся и всё религией! Например, Япония – с 5 века, Корея – с 4 века, Вьетнам – со 2 века, Китай – ещё в начале новой эры. Про Северную Индию, родину Будды, и говорить не приходится, как-никак 6 век до начала эры!

Каким же образом монголам удавалось сотни лет оставаться вне влияния буддизма или иной монорелигии?

С. К. Да уж, скажете сейчас, что монголы – христиане! Это болезненный удар!

А. А. Надо иметь мужество признать те фактические роли, которые действительно имели место в истории. Ничего более.

Если мы признали, что на Руси верховодили не узкоглазые монголы – пастухи заброшенных богом степей, а монголы белолицые, так сказать, широко-голубоглазые, то почему они должны быть непременно язычниками или буддистами?

К чему настаивать на абсурде? Одно обстоятельство непременно тянет за собой другое. Или вы считаете, что логика по отношению к историческому прошлому неприменима?

Здравый смысл говорит – если при монголах не разрушались, а создавались христианские храмы, если монголы сами и поддерживали, и справляли христианский культ, если налогообложение русского (местного) населения укладывалось «захватчиками» лишь в десятину (10%), то, стало быть, монголы и были этими самыми христианами.

Почему-то в новейших исторических исследованиях об этих фактах говорится достаточно много и открыто, а вот старая историческая фактология, как оказалось, вообще не имеет на свой счёт сколь-нибудь убедительной доказательной базы. Какой процент с зарплаты или с предпринимательской деятельности мы отдаём сегодня государству? Значительно больше тех 10 процентов, которыми монгольские казначеи и мытари облагали «порабощённый» ими народ.

Но разве так ведут себя чужеземные угнетатели, пришедшие грабить, убивать и насиловать? Посмотрите, ведь даже сверхцивилизованные немцы во вторую Мировую и те обращались с покорёнными ими европейцами и славянами куда хуже придуманных западными политиками азиатских монголов.

С. К. Хорошо, если монголы были христианами и, тем более, «русскими», то почему отечественные летописи рассказывают о монгольских ярлыках, о тагме, о ханах?[12] Одних монгольских имён там десятки, если не больше.

А. А. И ещё много о чём якобы монгольском рассказывают. Но монгольского во всём этом нет абсолютно ничего. Наоборот, многие возникшие на Руси в период «Монгольского ига» якобы монгольские термины, имена, названия и проч. были русско-татарскими и, спустя время, из Руси действительно были перенесены (заимствованы и счастливо прижились) стараниями историков в будущую Монголию, столетний юбилей которой, между прочим, отмечался пять лет назад, т. е. в 2011 году.

Например, само название страны – Монголия. Догадайтесь, когда монголы узнали, что они монголы? А я вам скажу. Значительно позже, чем даже об этом узнали европейцы и россияне. Судя по раскладке в мировой истории, впервые монголы могли узнать, что они монголы, ближе к концу 18 века.

То есть к тому моменту, когда уже во многих справочниках развитых стран появились сведения о «Монгольском нашествии» на Запад. Тут, хочешь не хочешь, станешь монголом, ведь про тебя все учебники пишут! Однако, учитывая тогдашнюю невероятную отсталость и малочисленность этого народа, новое европейское название, надо полагать, не вызвало у них никаких эмоций.

Любопытно, но татарские термины фигурируют в античных описаниях, когда ни татар, ни их языка ещё не было. Скажем, слово тагма оказалось в греческом языке (τάγμα) в значении – батальон, а также в историографии Ромейской империи, где она обозначала основную единицу деления войска в Византии. Даже такая наука, как биология, с 19 века пользуется этим татарским ордынским словом, называя тагмой «отдел тела у сегментированных (членистых) животных, каждый более-менее обособленный отдел тела».[13] Могли ли ромеи называть татарским словом свои военные подразделения?

На деле же, фонетически монгольское произношение очень близко тюркскому звучанию, если можно так говорить.[19] Что также свидетельствует в пользу вторичности этого якобы сугубо монгольского, древнего языка.

Кстати, не только монголы до последнего времени не знали своего «подлинного» имени. Не знали ничего такого о себе ни египтяне, ни китайцы, ни индийцы, ни израильтяне, ни многие другие народы.

Как и не ведало большинство из них (вплоть до 17 века) о том, что их предки в далёком прошлом были великими, захватывали обширные территории, управляли могущественными государствами и создавали культуры, до которых некоторым из них даже и сейчас, спустя тысячелетия, всё равно, что до Луны.

Те же народы коми только к концу 18 века впервые услышали от учёных, что они, оказывается, пермяки и зыряне. Княжество «Великая Пермь» упоминается в старинных источниках задолго до появления этого топонима на романовских картах, тогда как на месте современной Перми с 17 и до конца 18 в. на Каме стояла все лишь небольшая деревня Егошиха.[20]

Примечания

[1] Прим. Для обозначения монголов, например, мусульманские авторы употребляли названия: улус Джучи, Кипчак, Дом Бату, страна Берке, Северное царство, Улуг улус, Токмакский улус или Узбекский улус, Золотая Орда. [2] Прим. В известном смысле, Европа 13–16 вв. завоёвывалась русской Ордой несколько раз. Причины были разные. Например, поставленные Ордой в западноевропейских областях наместники со временем теряли покорность, не выплачивали дань. Или население Европы охватывала эпидемия чумы, сифилиса. И тогда приходилось проводить своего рода профилактические или очистительные мероприятия с использованием профессиональных войск, т. е. Орды. Знания об этих событиях 13–16 вв. до сих пор способны вызвать ужас у современных европейцев и американцев. По крайней мере, судя по непрекращающейся пропаганде России как оси зла, в сохранившихся до сих пор (с 16 века) так называемых тайных обществах об этом должны ещё хорошо помнить. [3] Название ТАРТАР (татарин) оставило много различных словообразований в «античном» западноевропейском лексиконе, не только нейтральных, но пугающих толкований. Из добрых названий: TART – пирог с фруктами, домашний торт, TORTA – плетеный или круглый хлеб, TARTLET – тарталетка, небольшой открытый пирог. Нейтральные: TARTAN – клетчатая шерстяная материя, шотландка, шотландский лед, шотландский горец, TARTAR – винный камень. Далее идут негативные и отталкивающие, появившиеся в уже 17–18 вв., т. е. после разгрома русской Орды: TART – кислый, терпкий, едкий, резкий, колкий, TART – проститутка, TARTAR – человек неприятного раздражительного нрава, бурбон, мегера, фурия, «young Tartar» – трудный, капризный ребенок, «to catch a Tartar» – столкнуться с более сильным противником, встретить сильный отпор, TARTAREAN – адский, TARTAR EMETIC – рвотный камень и т. д. Так в XVII веке начали воспитывать подрастающее поколение западноевропейцев. На якобы «старых мифах» и сказках. Упорно внушали с детства, мол, ТАРТА-РУС всегда, еще в «глубочайшей древности», было очень-очень неприятным царством. Видите, даже «древние» греки и римляне его ужасно боялись. Пугали им своих непослушных детей. Следы такой активной психологической обработки сохранились вплоть до конца XIX века. Например, на «юмористической» карте 1870 года, уважительно и бережно хранящейся сегодня в Британском музее, мы видим условные изображения стран Европы. Среди них своим огромным размером и примечательным оформлением выделяется Россия. Мрачная фигура в тулупе, с жутковато оскаленным черепом, обтянутым желто-серой кожей, наваливается на оцепеневшую от ужаса Западную Европу. Вслед за этим хмурым чудищем на перепуганных европейцев движутся несметные полчища злых русских медведей. [4] Прим. Балкарцы, малкарцы (гаплогруппа G2a) – оттеснённые «монголами» в горные ущелья Центрального Кавказа. [5] Прим. Стоит отметить, что карты Тартарии, созданные в западных типографиях, оставляют незатронутой ею полосу Западной Европы. Это и понятно. Во-первых, потому, что многие эти карты отражали реалии уже 17 –18 веков, когда Западная Европа действительно получила право отмежевания от «Монгольского ига». Во-вторых, если бы подобные карты рисовали не европейцы, а, скажем, китайцы в том же 17-м раскольническом веке, то, надо полагать, они бы сделали то же самое, только наоборот – Европу выставили бы Тартарией, оставив собственную китайскую полоску земли независимой Чиной (Китаем). [6] Прим. Британская энциклопедия, Британника, первое издание – 1768 –1771, три тома. Последнее полное (15-е) издание – 1985 года выпуска. Отказ от бумажных изданий в пользу мультимедийных – 2012 год. По глубине и охвату материалов значительно уступает другим национальным мировым справочникам. [7] Прим. Был термин моголы – так называли могучих белолицых «богов», пришедших с Севера (т. е. русских ордынцев), аборигены Индии. Бабур, основатель династии «Великих моголов» был потомком Амира Тимура, который, в свою очередь, отнюдь не был ни монголом (в современном смысле слова), ни татарином. Ордынцы себя моголами никогда не называли. Это название впервые появляется сначала в печатных изданиях европейцев, и потом перекочевывает в индийские «старинные» источники. Другими словами, история с русскими моголами в Индии – это сравнительно недавняя история. [8] Прим. Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873) – русский поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный советник. [9] Прим. Сегодня этот храм Христа так и называется «Храм Хора». После падения Византии (1453) этот храм был переделан в мечеть под названием «Кахрие Джами» – «Мозаичная Мечеть». Чтобы отвести столь редкое имя Хор от личности Христа – для него придумали перевод – «в полях», «за городом». А полное название – «Церковь Христа Спасителя в Полях». Мол, монастырь, которому принадлежала эта церковь, первоначально находился вне городских стен. Очень колоритное название. Почему бы тогда не называть храмы, построенный в лесу – «Церковь Христа Спасителя в Лесах» или «В Горах»? Однако лукавость историков быстро разоблачается, если вспомнить, что именем Хор называли Христа не только византийцы: Хор, Гор – бог неба, царственности и солнца в древнеегипетской мифологии (в виде человека с головой орла-сокола). Живого древнеегипетского фараона представляли воплощением бога Хора. Но из нормальной истории мы уже знаем, что Древний Египет (со всеми его царями-фараонами) – это период 11–17 вв., а отнюдь не глубокая древность. А древнеегипетские боги – это всего лишь отражения (дубликаты) образа Христа. [10] Прим. Существует несколько противоречащих вариантов расшифровки топонима Стамбул-Станбул. Однако здесь мы вновь сталкиваемся с самым естественным объяснением, когда не надо ничего выдумывать: первая часть тур. СТАН – это и есть русс. СТАН, СТАНОВИЩЕ, очень распространённое в ареале «монгольского» завоевания, а вторая – БУЛ – идёт от имени воинов-волгар (булгар), которые (по новейшим исследованиям) действительно шли с Волги и завоёвывали Византию. [11] Прим. Основатели Новой хронологии А. Фоменко и Г. Носовский переводят надпись как: «Меланья монахиня царица монголов», что вполне отвечает сути дела. Любопытно, что, считающаяся греческой надпись содержит смесь кириллицы с коптским алфавитом. [12] Прим. Тат. тагма (дань крови) – набор детей для военной службы в Орде 13–16 вв. [13] Прим. Упоминаются тагмы воинов, (напр., тагма колхов), тагма «бессмертных», тагмы федератов и оптиматов, столичные тагмы, кавалерийские, пехотные, тагма стен и т. д. [19] Прим. Чтобы убедиться в тюркозвучности монгольского языка, достаточно послушать, например, речь президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа. [20] Прим. Топонимы Пермь и Вятка, сегодня хорошо известные нам, – это названия земель 15–16 вв. на юго-западе Европы. Пермское Великое княжество – юж. Германия-Австрия, а Вятское княжество – сев. Испания-юж. Франция-сев. Италия. Последний (реальный) титул «Великого князя Пермского и Вятского» российских царей принадлежал Ивану Грозному (государственная печать). Как, кстати, и титулы «Великого князя Удорского» (сев. Германия), «князя Тверского» (босфорский Константинополь), «князя Иверского» (юг Испании), «князя Волынского» (зап. Украина, часть Польши и Венгрии), «князя Свейского» (Швеция), «князя Кондийского» (часть Англии) и «Великого князя Болгарского и Югорского», т. е. Балкан и Венгрии, о чём не принято распространяться. А венгры, как заметил Николай Славянинов, едва ли не единственные на земле, кто употребляет не собственные названия дней недели, а славянские: …серда, четортог, пинтек, сомбат, вашернап. Только понедельник (хиитфё) и вторник (кедд) не подпали под славянское влияние. А возможно, были просто исправлены в период Реформации 16–18 вв., когда Зап. Европа избавлялась от всего славянского и русского. Трудно представить, чтобы наши историки не знали об этом.

Ф. Избушкин