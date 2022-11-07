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Оценка населения Украины и демографические перспективы

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Оценка населения Украины и демографические перспективы

Исходные данные

Государство Украина на февраль 2014 года публикует сведения о населении всех регионов – 45245,9 тыс.чел. Вычитая 2384 тыс. (население Крыма и Севастополя на февраль 2014) получаем 42861 тыс. – списочное население Украины на февраль 2014 года.

Далее, в последующие годы, все публикуемые таблицы Укрстата сообщают о населении Украины без учета Крыма и Севастополя.

Следует отметить, что даже Укрстат за отчетные периоды показывает цифры, отличающиеся чуть не +-100 тыс. в годовом исчислении при учете родившихся или проживающих на отчетную дату.

Да, мы знаем, что в ДНР и ЛНР половина населения фактически не проживает в республиках, знаем что на Украине миллион человек живет постоянно в Польше, других странах. Но за неимением других цифр берем те ориентиры, на которые указывает официальная статистика. А остальное держим в уме как поправочные коэффициенты.

Население ЛДНР

Укрстат считает, что на январь 2022 население Украины составляет 40997 тыс. Что бросается в глаза при просмотре сведений по регионам на начало 2022? Население Донецкой области (4059 тыс.), Луганской (2102 тыс). Сравниваем данные Укрстата за январь 2014, в котором население Донецкой области (4338 тыс.), Луганской области (2236 тыс). Слишком малая разница с 2014 года, учитывая что половина территорий регионов не контролируется. Таким образом, все эти годы Укрстат учитывал всё население Донецкой и Луганской областей в общем числе жителей.

На 2022 год в Интернете имеются сведения о населении ДНР – 2,2 млн, ЛНР – 1,4 млн. Расчёт численности населения осуществлялся по данным всеукраинской переписи населения 2001 года, с учётом данных ЗАГС Министерства юстиции ДНР и Миграционной службы МВД ДНР, так что особенно полагаться на их достоверность не приходится. Однако, эта цифра может подсказать какое число жителей можно исключить из учета числа жителей на территории Донецкой и Луганской областей подконтрольных Украине.

Если вычесть из цифры Укрстат 40997 тыс. публикуемое органами ДНР и ЛНР количество жителей в республиках на 2022 год, то получается 37397 тыс. населения Украины.

Кто-то из ЖЖшников также ведет свой учет (https://sevabashirov.livejournal.com/371599.html, например) ….на 2019 год- 38,217 млн. (Примечание автора ЖЖ: эту цифру получил вычитанием населения в городах и районах Донбасса вне контроля Украины, пользуясь порайонными данными на pop-stat.mashke.org).

Оценка до начала СВО

О численности населения подконтрольной территории Украины может подсказать публикация сведений Укрстата о рождении 271 тыс.чел в 2021 году и рождаемости 7,3 на 1 тыс. чел населения. Следовательно, численность населения для расчета удельного показателя рождаемости составляет чуть более 37000 тыс.человек (271000/7.1=37123 тыс.чел).

Можем добавить к этому числу официальное количество ВПЛ, учтенное органами Украины в 2014-2017 годах, приблизительно 700 тыс.чел.  На основании этого получаем усредненную цифру в 38 млн. наличного населения Украины до начала СВО.

После начала СВО

На начало 2022 года Укрстат сообщает о 40997 тыс. населения (с учетом всей Донецкой и Луганской, и без учета населения Крыма и Севастополя). Вычтем часть территорий не контролируемых Украиной.
К концу 2022 года РФ контролирует Луганскую область (-2102 тыс. от численности У. На начало 2022 г.).

Из списочного числа населения Донецкой области (Укрстат данные 4059 тыс.) вычтем списочное число жителей ДНР (-2200 тыс.), также в ДНР из под контроля Украины вышли ряд крупных населенных пунктов: Мариуполь (-461 тыс.чел), Волноваха (-20 тыс. ), Светлодарск (-11 тыс.), сельские районы не посчитаны. За вычетом неконтролируемых Украиной территорий условимся о 1360 тыс.чел. в Донецкой области контролируемой Украиной списочно, или -2699 тыс.чел. от численности населения Украины в начале 2022г.

Херсонская область, посчитаем уплывшей в полном составе (-1001 тыс.чел).

Из общего населения 1638 тыс. Запорожской области часть контролируется РФ, кроме Запорожья (770 тыс.чел), Орехова (13 тыс.) , Гуляйполя (13 тыс), Вольнянска (14 тыс.) Получается свыше 810 тыс., контролируемых Украиной (без учета сел), Итого -800 тыс.чел. для Украины в Запорожской области с начала 2022 года.

Приблизительно так по бумагам статистиков: с января 2022 г. от 40997 тыс. -2699 тыс.(ДНР); -2102 тыс.(Луг); -1001 тыс.(Хер); – 800 тыс.(Зап) = 34395 тыс. населения списочно прикрепленного за регионами, громадами контролируемых Украиной. Как всегда можем крутануть +-1 млн в любую сторону, то есть 34-35 млн. Округляем: 35 000 тыс.чел. Это 85% от списочной численности Украины на начало 2022 года. На этой цифре можем остановиться.

Фактор беженцев

Новая газета сообщает:S

По сведениям УВКБ, после начала 24 февраля специальной военной операции РФ с Украины в соседние страны прибыли 14 325 424 человека. При этом 6 941 852 человека пересекли границу в обратном направлении. (разница 14325 тыс.-6941 тыс. = 7384 тыс. еще не вернулось).

Вот такой вот разброс, считаем что в РФ с подконтрольных Киеву территорий уехало небольшое количество. В числе 2 852 395 беженцев в РФ подавляющее количество – это люди с территорий подконтрольных РФ.

Таким образом, из числа списочно прикрепленного за территорией Украины 34395 тыс. можно вычесть максимально 7384 тыс, минимально 4406 тыс. человек уехавших беженцев не в РФ. А в среднем 6 миллионов.

Теперь списочная вилка населения находящегося на территории Украины после исключения из подсчета беженцев составляет от 27011 тыс. до 29989 тыс. Крутим наш барабан округления и ориентируемся на цифры населения фактически сейчас находящегося на территории подконтрольной Украине 28-29 млн.

Демографиеские перспективы

Еще о демографии: война это не только сейчас, а то к чему идет в будущем.

Укрстат разделяет население на возрастные группы



Здесь можно увидеть детей 7348,5 тыс.чел (0-17 лет), активное трудовое население (18-59 лет, вычитаем из категории 18+ категорию 60+) 23496,8 тыс.чел., и население свыше 60 лет (10152,4 тыс.чел.).

Мы посмотрели как делится на возраста население Украины. Посмотрим в будущее. То, собственно для чего СВО затевалось. Из второй Франции сделать вторую Румынию, но лучше Болгарию.

Укрстат сообщает, что в 2021 г. на 1000 наявного населения родилось 7,3 чел.

Считаем на конец 2022 года.

Вариант 1: посчитав количество жителей Украины как 35000 тыс. в последующем году будет рождено 255 тыс.чел.

Вариант 2: посчитав уехавших беженцев по максимуму (-6000 тыс.чел.) и население в 29000 тыс.чел. на территории контролируемой Украиной родится 211 тыс.чел.

Вариант 2.1: посчитав уехавших беженцев по минимуму (-4000 тыс.чел.) и население в 31000 тыс.чел. на территории контролируемой Украиной родится 226 тыс.чел.

Вариант3: чистые предположения.

Число жителей сходится с Вар.1 (примерно 35000 тыс.чел.). Есть нюанс в половозрастном составе.

Берем из Укрстата кількість живонароджених на 1000 жінок відповідного віку в 2021 году, которая составила 31,3 для возраста 15-49 лет и высчитываем оценочное число оставшихся женщин 15-49 лет для оценки рождения.

Принимаем допущение, что беженцами за границу являются высокомобильные люди\громадяне с доходами. Тогда пенсионеры, люди старше 60 лет, в категорию уехавших можно не включать. Еще примем тот факт, что заграницу уехало непропорционально большое количество женщин фертильного возраста, так как мужчин не выпускали, призывали в армию и ТД.

https://inosmi.ru/20220920/bezhentsy-256213607.html например пишет следующее:

……..Итак, какой он, портрет беженца? Женщина с детьми и дипломом.

Это женщина (всего 18% украинцев, приехавших в ЕС, – мужчины), ее возраст – от 25 до 44 лет, и есть вероятность, что она замужем (каждая вторая оставила своего супруга на Украине). С очень высокой долей вероятности она приехала из города или небольшого городка (88%) и взяла с собой одного или двоих детей (три четверти беженок). Также она в поисках возможности верифицировать в Европе свой диплом о высшем образовании – его имеют 58% среди всех мигрантов……….

Версия о массовом выезде фертильных женщин находит подтверждение. В статье описано что 18% беженцев это неженщины, значит 82% это женщины. Даже если они учтены как женщины и дети, это подавляющее большинство. Как самый нижний порог цифру в 2/3 числа женщин в числе беженцев считаем допустимым, попробуем использовать в дальнейшем эту пропорцию.

Первая попавшаяся интернет-ссылка о пропорциях населения Украины сообщает, что для населения Украины в 43000 тыс.чел (считают с Крымом и Новороссийскими регионами). Это демосчетчик, но других данных нет.

Женщин Украины по возрасту

0-14 лет 3 238 950

15-29 лет 3 246 591

30-44 лет 5 038 221

45-59 лет 4 764 875

60-74 лет 4 584 147

75-89 лет 2 000 233

90+ лет 162 726

Интересно, что от 45 до 49 лет у женщин Украины рождаемость 0,8 на 1000 женщин данного возраста, ( 1 млн. таких женщин родит в среднем 800 человек) предлагаем убрать возраста 45-49 из подсчета, их вес в общем числе рождений невелик. Оставляем женщин 15-44 лет.

3246+5038=8284 тыс.женщин фертильного возраста (при коэффициенте 31,3 они бы родили 259 тыс.человек, что примерно+- соответствует уровню рождаемости Украины за последние годы). Это при количестве женщин на население 43000 тыс.

Фокус-покус вуаля:

Если беженцев 6000 тыс.чел. и хотя бы 2/3 беженцев из 6000 тыс.чел. это женщины фертильного возраста, то на территории Украины останется около 4300 тыс.чел женщин 18-44 лет (8284-4000), с коэффициентом 31 и число рождений на территории контролируемой Украины составит порядка 130 тыс.

Если беженцев 4000 тыс.чел, и хотя бы 2/3 беженцев от 4000 тыс.чел. это женщины фертильного возраста, то на территории Украины останется около 5680 тыс.чел. женщин (8284-2600), с коэффициентом 31, и число рождений на территории контролируемой Украины составит порядка 180 тыс.

Однако, стоит учесть, что цифры с двух абзацев сверху взяты для населения в 43000 тыс.чел., так как других данных о количестве женщин возраста 15-44 нет. Установлено примерное количество постоянного населения Украины на контролируемых территориях как 35000 тыс. чел. Что примерно на 20% меньше, чем 43000 тыс. (43000*0,8=35000). Если учесть количество женщин возраста 15-44 применительно к 35000 тыс. имеющегося населения, а не к 43000 тыс., то фертильных женщин должно быть 0,8 от базового числа, а это 6600 тыс.чел. возраста 15-44 от населения 35000 тыс.

Применяем фокус-покус вуаля к Украине с населением 35000 тыс.чел (то, что контролирует Украина):

- с 6000 тыс.беженцами (2/3 из них женщины), тогда остается на территории Украины (8284*0,8-4000) =2600 тыс. женщин фертильного возраста и 80 тыс. рождений

- с 4000 тыс.беженцамим(2/3 женщины), тогда остается на территории Украины (8284*0,8-2600)=4000 тыс. женщин фертильного возраста и 125 тыс. рождений

как видите неопределенность с числом миллионов беженцев дает большой разброс.

Неучтено: повышенная смертность во время БД, массовый выезд гастарбайтерами в предыдущие годы, откладывание рождений в связи с нестабильной ситуацией, гибелью потенциальных отцов.

Итоги. Перспективы.

На территории Украины к началу 2022 проживало 38 млн.человек, к концу 2022 года проживает максимум 30 млн.человек, минимум 27 млн.человек.

Если завершить СВО Минском-3 сейчас, то в 2023 году родится около 250 тыс.чел.

Если в зиму разновозрастные беженцы не вернутся, количество рождений составит примерно 210 тыс.чел.

Если беженцев на Запад 6 млн. и среди них большинство женщины и дети, то будет рождено на территории Украины около 130 тысяч человек. А так как все демографические цифры публикуются с учетом населения всей Украины и бывших её частей, уверенно ставим на 100 тысяч.

Самый негативный демографический сценарий, отъезд 6000 тыс.чел. в качестве беженцев непенсионного населения на срок не менее года, соответственно снижение числа рождений до двузначных цифр.

Из негативного. В 2023 кому-то надо будет на Украине содержать более 10 миллионов человек возрастом свыше 60 лет, надеюсь это не наш бюджет.

Если найдется в России государственный деятель, реализовавший программу по переезду в РФ с каждой контролируемой области Украины хотя бы по 50 тыс.чел. возрастом 0-40 лет, и ограничению перемещения в РФ лиц возрастом старше 40 лет, то в ближайшие 10-15 лет проблема Юго-Западного центра силы будет решена.

Из целей СВО: будущее определяется не количеством смертей, а числом рождений. Это человеческий ресурс проживающий на местности через 10-20-30 лет.

https://lostarmour.info/articles/ukraine-population – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7958596.html
Метки: война на украине, Демография, Россия, социология, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5905 4515
    Игорь час назад

      Все эти подсчёты вилы на воде. реально от экономики зависит, будет работать прирастет, откуда как бы ни возьмись, не будет, и другие жители подадутся в бега. Если грамотно подходить нужно лояльное население заселять, нелоялное выдавливать на запад, иначе нет смысла сыр бор зажигать.

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