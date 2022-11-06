У кого на самом деле закончились ракеты?
У кого на самом деле закончились ракеты?
Единственным тактическим ракетным комплексом (ТРК), стоящим на вооружении т.н. Украины, на момент начала специальной военной операции (СВО) являлся комплекс «Точка» (1975) и его дальнейшая модернизация «Точка-У» (https://t.me/zastavnyii/2038) (1989).
Разработка комплекса, а также производство всех его компонентов осуществлялось предприятиями РСФСР («КБ машиностроения» (г. Коломна), ПО «Баррикады» (г. Волгоград), АО «Воткинский завод» (г. Воткинск), ЗАО «Брянский автомобильный завод» (г. Брянск)). Поэтому, обслуживание ракет комплекса, произведённых, как в середине 70-х, так и в начале 90-х гг. прошлого века ВСУ не проводилось.
В результате отсутствия надлежащего технического обслуживания заводом-изготовителем, почтенным возрастом самого комплекса (некоторым пусковым установкам и ракетам на данный момент уже 47 лет), а также его активным применением во время войны на Донбассе в 2014-2015 гг. из 90 пусковых установок (ПУ), доставшихся бывшей Украине от Советской армии, в боевом составе к началу СВО находилось не более 20 (https://fraza.com/analytics/259327-ukrainskij-arsenal-takticheskie-raketnye-kompleksy-tochka-u).
Непосредственно перед началом вооружённого конфликта на Донбассе в 2014 г. в арсеналах ВСУ хранилось порядка 300 ракет (https://3polk.com.ua/articles/military/prymenenye-tochka-u-na-donbasse.html) ТРК «Точка-У». На основной базе хранения находилось 94 ракеты 1989-1991 гг. выпуска, которые, как относительно новые, применялись в первую очередь против Народного ополчения Донбасса. Всего в течение 2014-2015 гг. ВСУ было выпущено от 60 (https://fraza.com/analytics/259327-ukrainskij-arsenal-takticheskie-raketnye-kompleksy-tochka-u) до 95 (https://www.dsnews.ua/blog/tochka-u-i-tayfun-kak-v-ukraine-moderniziruyut-rakety-i-prichem-tut-kitay-03082021-432857) ракет «Точка-У». Некоторое количество ракет было использовано во время учений (https://korrespondent.net/ukraine/4382145-vsu-pokazaly-pusky-raket-tochka-u).
В период с февраля по ноябрь 2022 г. МО РФ заявляло о перехвате 194 ракет, а также об уничтожении 18 ПУ и 2 транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) ТРК «Точка-У» ВСУ в зоне СВО. Пик перехватов пришёлся на июнь (57 ракет) после чего ежемесячно число перехватов постоянно снижалось. Также значительно снизилась частота применения комплекса. В ноябре было заявлено о сбитии 1 ракеты «Точка-У», причём предыдущее заявление (https://t.me/mod_russia/20714) о перехвате отстояло от ноябрьского на 3 недели.
Учитывая вышеизложенное, а также данные сводки МО РФ от 30.09.2022 г. (https://t.me/mod_russia/20360) о нанесении ударов ВКС России по сборочным цехам ТРК «Гром-2» и «Точка-У» противника на территории завода «Южмаш», можно говорить о фактическом прекращении использования обсуждаемого ракетного комплекса подразделениями ВСУ. На наш взгляд данное обстоятельство вызвано исчерпанием запасов ракет ТРК «Точка-У», а не уничтожением критического числа исправных его ПУ.
Учитывая имевшие место поставки советской военной техники из стран, ранее или в данный момент их эксплуатирующих, можем предположить, что операторы ТРК «Точка-У» (Азербайджан, Болгария, Казахстан, Польша и Чехия) могут поставить некоторое количество ракет данного комплекса т.н. Украине. Также допускаем, что небольшое количество ракет осталось и у ВСУ. Но все эти вероятности практически исключают возможность пусков 10 ракет в день, как об этом заявлялось в МО РФ в июне и июле 2022 г.
Таким образом, на примере ТРК «Точка-У» мы можем наблюдать естественное прекращение эксплуатации того или иного вида советской военной техники. Не имея возможности восполнять запасы ракет за счёт стабильных внешних поставок, а также в условиях отсутствия собственного полноценного военно-промышленного производства, острый дефицит боеприпасов делает абсолютно бесполезными десятки единиц техники, входящих в состав комплекса «Точка-У».
Аркадий Репкин, военный обозреватель Telegram-канала Ꙃаставный, полковник запаса, доктор военных наук, директор Евразийского института проблем войны и геополитических исследований.
https://t.me/zastavnyii/2039 – цинк
Перехватов "Точек", как и прилетов "Точек", в последние пару месяцев стало действительно мало. При этом какого-то критического кол-ва видео с уничтоженными пусковыми установками (в отличие от различных САУ и буксируемых гаубиц), не наблюдалось.