Позиция США по Тайваню вынуждает вооруженные силы Китая готовиться к войне
Позиция США по Тайваню вынуждает вооруженные силы Китая готовиться к войне
"Позиция США по Тайваню вынуждает вооруженные силы Китая готовиться к войне. Вашингтон все больше пренебрегает принципом "одного Китая. Наша армия решительно пресечет любые попытки обеспечить так называемую независимость острова, как и действия сепаратистов, вмешательство внешних сил во внутренние дела Китая" (с) официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй.
Совершенно очевидно, что США в рамках Холодной войны против Китая приняли стратегический курс на провоцирование войны за Тайвань в недалекой перспективе и все их действия за последний год в отношении Тайваня это наглядно показывают.
Китай это понимает и уже сейчас формирует позицию, что эти действия приведут к войне и ни к чему иному. Собственно, к этой войне Китай уже сейчас ведет подготовку. И опыт войны на Украине также будет использоваться НОАК в грядущем конфликте.
По сути, США на Тайване занимаются тем же самым в отношении Китая, чем они занимались на Украине по отношению России. Воевать за Тайвань они планируют до последнего тайваньца и их стратегическая задача спровоцировать войну до того момента, когда Китай к ней будет полностью готов, а после ее начала, не допустить форсированного поражения армии Тайваня в столкновении с НОАК.
Те силы на Тайване, которые выступают против войны и за восстановление отношений с Китаем, в стратегическом отношении столь же обречены на поражение как и ОПЗЖ на Украине. Когда конфликт будет уже на пороге, прокитайские партии и СМИ будут нейтрализованы. Во имя демократии конечно же.
Само собой, после начала войны Тайвань очень быстро утеряет свою роль финансового центра и центра производства полупроводников, поэтому США уже сейчас активно занимаются переносом производства полупроводников в США, чтобы в любом случае не зависеть от развития ситуации на Тайване.
С моей точки зрения, не стоит вопрос будет ли война за Тайвань или нет. Вопрос лишь в том, когда она начнется.